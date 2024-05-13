痛批蔡政府 藍營酸吳釗燮當吵架王吵出八個斷交國？

國民黨立法院黨團今天開記者會檢討蔡英文執政8年政績，痛批民生經濟全面倒退。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，蔡英文執政時斷了8個邦交國，外交部長吳釗燮還開心被稱為魔法部吵架王，質疑斷交國都是吵架吵出來的？更別提現在還想特赦前總統陳水扁，蔡英文應該說明立場與態度，同時要求陳水扁公開向社會大眾道歉，承認犯行，繼續審理未完案件。

洪孟楷說，再過一個周政權便要交接，政黨沒有輪替，所以須點出蔡政府缺失，不能出現蔡規賴隨情形，否則台灣只會空轉消耗。

洪孟楷表示，蔡英文總統當選時，曾說要謙卑謙卑再謙卑，但過去8年，民進黨對法案皆是強渡關山，官員跟立委嗆聲更是時有所聞，吳釗燮被稱為魔法部吵架王是一個代表，請問外交部工作是吵架嗎？過去斷交8個邦交國是吵架吵出來的嗎？如此囂張傲慢的態度，就是民進黨面對民意的態度。

洪孟楷表示，蔡政府過去疾呼司法改革，結果民意基金會調查的民調，司法改革是民眾對政府執政最不滿意的一項。政府現在還要廢除死刑，難道這是民眾要的？現在還要特赦陳水扁，沒有道歉，沒有返還犯罪所得，如此便宜行事，深深不可。

洪孟楷指出，如果這星期陳水扁真的被特赦的話，陳水扁應公開向社會大眾道歉，還要承認過去犯行，蔡英文也應說明立場及態度，尚在審理中的案件應繼續審理，才符合法治社會一貫主張。

國民黨立委許宇甄說，就經濟面來看，我國三月製造業年增率只有4.01%，傳統產業的基本金屬則是負成長5.69%、化學材料跟肥料負成長為8.23%，汽車及零件、機械設備同樣是負成長。內需產業還仍然慘烈。

許宇甄指出，剔除通膨因素，今年第一季的實質經常薪資是4萬3099元，年減0.09元，近3年第一季實質薪資成長率都是負成長，可見國內加薪速度比不上通膨速度。服務類約有692萬人，占整體勞動力6成，但部分薪資平均不到3萬6000元，教育服務類如不含老師，僅有3萬2000元。另外，貧富差距從16.8倍擴大到66.9倍，蔡英文還敢說自己執政多好？