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原文會、原語會遷桃園 擬供員工猶豫期3個月調適

中央社／ 台北13日電
原文會、原語會將搬遷至桃園，逾300人工作地點異動。民進黨立委王美惠今天要求提供員工至少3個月猶豫期調適。聯合報系資料照
原文會、原語會將搬遷至桃園，逾300人工作地點異動。民進黨立委王美惠今天要求提供員工至少3個月猶豫期調適。聯合報系資料照

原文會、原語會將搬遷至桃園，逾300人工作地點異動。民進黨立委王美惠今天要求提供員工至少3個月猶豫期調適。原民會副主委鍾興華允諾，將與工會協議提供猶豫期，納入參考。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會、財團法人原住民族語言研究發展基金會就「搬遷原住民族語言傳播大樓整備事宜暨調動工作地點後員工各項權益是否合乎勞動基準法」進行專題報告，並備質詢。

原民會書面報告指出，民國108年5月15日函文簡陳相關計畫送行政院，行政院109年1月12日核定「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址興建計畫」費用新台幣17億元；由桃園市政府無償提供土地並代辦興建。

原民會說明，111年3月16日開工，預計114年3月2日完工，114年底前進駐。原文會董事長瑪拉歐斯說，原文會員工270名、原語會員工46名，受影響共316名。

鍾興華說，最初調查15%不想改去桃園上班、85%願意前往，不願意前往者可依勞基法辦理資遣，為減低相關影響，在交通、住宅（補貼租金、社會住宅、合宜住宅等）、兒女教育提供補助方案，1年編列2000萬元，共3年、6000萬元。

王美惠質疑，配合改至桃園上班的員工，可能在1、2個月後感到不適應，「怎麼辦？」

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅說，類似狀況有很多企業會與工會商談提供猶豫期、離職是否給予優於法令規定的補償。王美惠建議，猶豫期應至少3個月。鍾興華表示，會納入參考。

無黨籍立委高金素梅要求，原民會相關單位和工會討論時，必須加入勞動部人員參與。

民進黨籍立委伍麗華詢問是否有托兒中心，鍾興華說，附近有1家族語的托兒機構。

原住民 桃園

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