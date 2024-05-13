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藍白聯手推三特別條例 綠批立法權凌駕行政權

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、書記長莊瑞雄（右）與立委洪申翰（左）上午舉行「傅崐萁強押光速審查 國會民主坐上失速列車」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、書記長莊瑞雄（右）與立委洪申翰（左）上午舉行「傅崐萁強押光速審查 國會民主坐上失速列車」記者會。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄與立委洪申翰上午舉行「傅崐萁強押光速審查 國會民主坐上失速列車」記者會，指立法院長韓國瑜下午即將第二次召開朝野協商，針對國民黨團傅崐萁所提的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等法案進行協商。

吳思瑤表示，此三大錢坑法案國民黨與民眾黨再次藍白聯手，批評傅崐萁版花東快速道路建設特別條例，換湯不換藥。同時逾越憲法第70條規定，違反大法官釋字第391號、613號，立法權凌駕行政權，以立法方式強制要求行政部門編列預算，違反憲法權力分立原則。

吳思瑤指這三法案凌駕交通專業評估，也凌駕應有的財務試算，不僅違反預算法，也違反財政紀律法，藍白再怎麼修正條文，這兩個版本依舊違憲也違反相關法規，批評傅崐萁三大錢坑法案這台失速列車民眾黨也搭上了，他們光速審查，沒有條文逐條討論，快速打包交付協商。

傅崐萁 吳思瑤 花東快

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