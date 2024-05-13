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讚她是國民黨重要戰將 朱立倫表態挺徐巧芯到底

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席國政基金會「國家安全戰略法」發表會。圖／國政基金會提供
國民黨主席朱立倫今出席國政基金會「國家安全戰略法」發表會。圖／國政基金會提供

國民黨立委徐巧芯近日遭綠營圍剿，「戰鬥藍」發起人趙少康今下午將舉行「集結挺芯」記者會。國民黨主席朱立倫今天表示，對任何個人隱私的傷害與惡意攻擊，這是社會絕對不能接受的，國民黨一定力挺徐巧芯到底。

朱立倫今出席國政基金會「國家安全戰略法」發表會後受訪指出，徐巧芯是國民黨非常重要的戰將，只要她做的是為國家好、為民眾好，國民黨一定全力力挺到底。他也希望這些網軍或直播主，不要再惡意攻擊徐巧芯，不要再試圖去破壞個人隱私或者是傷害她的家人，這是絕對不能讓民眾接受的。

至於是否希望趙少康協助國民黨接下來再補強哪一方面？朱立倫說，每一位都是非常重要的國民黨前輩或重要領袖，大家一起來努力讓國家更好。

國民黨 徐巧芯

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