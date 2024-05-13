立陶宛代表處恐更名？綠委籲外交部持續努力

立陶宛12日舉行總統大選，外交部今表示，曾表態希望我駐立陶宛台灣代表處根據國際標準採用「台北」一詞的現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在第一輪投票時支持度沒有過半，預計將進入5月26日的第二輪投票。民進黨立委邱志偉呼籲外交部要持續努力，鞏固雙邊關係。

立陶宛正在舉行總統大選，現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在第一輪投票領先，有很大可能在5月26日舉行第二輪投票後出線。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。對於我駐立陶宛代表處有沒有可能遭到更名，或降級？外交部次長田中光再度表示，瑙塞達在競選期間，確實有做過這樣的發言，但是在12日的時候，記者再問他同樣的問題，瑙塞達是說，他會持續跟台灣發展文化和經貿的深化。

不過，邱志偉在質詢時表示，我代表處遭更名或降級，與瑙塞達願意與我國繼續深化文化和經貿關係其實並不衝突。他並詢問曾擔任我駐立陶宛代表的歐洲司長黃鈞耀是否有預估情況。

黃鈞耀則回答說，這是一個假設性的問題，並指出，立陶宛屬於內閣制的國家，雖然總統依據憲法可以任命國防外交人事，但外交的決策仍由內閣決定。

邱志偉則呼籲說，外交部要持續努力，應責成現任的代表，讓雙邊關係更為穩固。