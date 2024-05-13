洪孟楷：國民黨團不出席就職典禮 但不會杯葛

外界關注國民黨立法院黨團是否會依照共識，不出席準總統賴清德5月20日就職典禮。國民黨團書記長洪孟楷指出，國民黨團大會時，國民黨團大會做出一致決議，不出席就職典禮，但不代表杯葛。如果有任何國民黨人士要出席，皆表尊重。

洪孟楷說，會尊重民選的民意，也尊重民選總統，預祝典禮順利圓滿，國民黨團對於中華民國的態度就是國家至上、人民優先。

洪孟楷提到，黨團決議是黨團共識決，其他國民黨縣、市長及相關代表是否出席，黨團皆表尊重，沒有杯葛。這是中華民國就職典禮，他們認為國家長治久安比什麼都重要。不過賴清德過去4個月都沒有像前總統陳水扁、馬英九、蔡英文一樣，於上任前去拜會朝野，與在野黨溝通也是事實。

立法院長韓國瑜下午將邀請朝野黨團就邀請準總統賴清德上任後赴立法院國情報告及研商「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」協商。

洪孟楷表示，立法院與總統府的距離遠近，取決於賴清德跟民意的遠近，所以還是希望下午黨團協商時，可以順利，創下總統赴立法院國情報告的先例，韓國瑜10日召集協商時，已有初步共識，盼民進黨團別再杯葛，讓準總統賴清德到立法院國情報告，才符合國民期望。

至於花快條例、環島高鐵、國道六號延伸到東部等法案，洪孟楷說，國民黨團所提三大法案皆是重大交通建設，他們都有提出相關法條及修正動議，民進黨團只有一招，違憲，也不實質審查，還拖時間，此舉不利國家發展。如果民進黨團仍不願溝通，不願傾聽民意建設台灣，這樣誰才是耽擱台灣發展的罪人？到底誰才是不想做事的人？