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駐立陶宛台灣代表處恐更名？外交部：可能是政治語言

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部政務次長田中光。圖／聯合報系資料照片
外交部政務次長田中光。圖／聯合報系資料照片

立陶宛正在舉行總統大選，現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在第一輪投票領先，有很大可能在5月26日舉行第二輪投票後出線。由於瑙塞達在競選期間曾表態，要求我駐立陶宛台灣代表處根據國際標準採用「台北」一詞，他勝選後代表處改名壓力可能大增。對此，外交部次長田中光今天說，瑙塞達的表態可能是選舉上的一種語言。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局、外交部報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對我國安之影響」，並備質詢。國民黨立委黃仁質詢時問說，到底我駐立陶宛代表處會不會改名？田中光表示，政治人物在選舉期間的發言，我國予以尊重。

田中光進一步指出，有記者在5月12日問瑙塞達，若他選上總統，其對台態度為何？他的語調已經更改，表明要繼續與台灣維持文化，及經濟的深化，所以田中光認為，瑙塞達先前的發言可能是選舉上的一種語言。

不過黃仁再問外交部，是否有掌握到立陶宛官方陣營，與中國大陸有密切討論關係正常化，田中光則說，外交部有掌握。

外交部 立陶宛

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