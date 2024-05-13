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京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影

北市議會京華城容積違失案調查小組，今上午召開第二次會議，討論相關索資探討等，北市長蔣萬安今也被問及，議會小組索資是否市府都會提供？目前政風調查京華城案進度為何？蔣今表示，政風都已經啟動相關調查，且政風處也已經將初步的調查、向廉政署彙報。市府立場就是給予政風充分調查的空間，同時也希望政風以及檢調能夠釐清事實、調查真相，向外界做清楚的說明。

蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談，對於議會調查京華城案，蔣說，市府一定都是依照相關的行政程序，包括公文的簽辦，這些市府團隊都是照既有合規、合法的流程來進行。

由於柯文哲前幕僚也爆料，指柯在市長任內多次密會威京集團主席沈慶京，甚至柯過去有很多身邊幕僚不知道的「私人行程」，會支開隨扈單獨去跟人見面，媒體也問蔣，因這些政風都查不到廉政紀錄，是否柯文哲應該自己說清楚？

蔣說，其實他都說過，政風都已經啟動相關調查，而且政風處理初步的調查、向廉政署進行了彙報。市府立場就是給予政風充分調查的空間，同時也希望政風以及檢調能夠釐清事實、調查真相，向外界做清楚的說明。

北市 廉政署 柯文哲

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