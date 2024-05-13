批民進黨毀滅攻擊 朱立倫：誰去就職典禮都難朝野和解

準總統賴清德5月20日就職，國民黨主席朱立倫今天表示，已收到邀請函，但強調朝野合作不會取決於是否參加就職典禮，關鍵重點在是否有誠心讓台灣政治走向良性循環，還是要惡意毀滅。如果民進黨不展開心胸，繼續惡意摧毀、杯葛，甚至提告、罷免，「今天就算誰去了，都無法朝野和解。」

朱立倫今上午出席智庫國政基金會「國家安全戰略發表會」後受訪表示，謝謝總統府的邀請，從選後到今天正好滿4個月，大家可以看到民進黨完全發動戰狼式、毀滅式的戰法，要摧毀立法院黨團、消耗國民黨所有戰力，甚至在地方政府，用提告罷免的威脅方式來對付藍營縣市長。

朱立倫呼籲，賴清德作為執政黨的主席，即將就任總統，請用正面的方式讓台灣的政治能向上提升，不要再用這樣毀滅式的，為了一黨之私。國民黨這幾周不斷釋出善意，不管是提出國家安全戰略法等民生重要法案，或是針對能源政策、反廢死，每一項都是基於國家利益與全民主張。只要民進黨願意展開心胸，「我想不止朱立倫，大家都願意來慶賀賴清德就任。」

朱立倫說，如果民進黨今天不展開心胸，再繼續惡意的摧毀、杯葛，甚至提告或者是罷免，他相信今天就算誰去了，都沒有辦法讓朝野和解，所以他拜託也呼籲民進黨和賴清德，用正面的方式回應社會期待。

媒體追問，是否會參加就職典禮？朱立倫並未正面回應，僅強調，這4個月來國民黨看到的都是惡意攻擊，戰狼式攻擊，毀滅式攻擊，甚至不斷的用司法、罷免等各種惡意的攻擊的方式來面對國民黨，「賴清德主席你可以講幾句話吧！」

對於賴清德4個月以來未拜會在野黨主席，朱立倫說，他還是用最大的誠意、最大的耐心，國民黨願讓中華民國更好，國家的目標、國家的利益超過一切，但是不能用摧毀在野黨的各種方式來對付立法委員與縣市長，民進黨目前走的還是過去8年來戰狼式、惡意攻擊的、全面獨霸的政黨政治，這不是台灣之福。