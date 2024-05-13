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上次被放鳥再約台智光說明光纖 蔣萬安：不會被牽鼻子走

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天與萬華區里長座談。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天與萬華區里長座談。記者邱德祥／攝影

台智光案爭議，台北市長蔣萬安上月宣布啟動終止與台智光警察局專案費率子約作業，不過原本約好台智光到市府談，卻被放鳥；北市府今再要求台智光到市府說明依照合約規範的光纖網路布設情況。對於有議員認為台智光案，市府被牽著鼻子走？蔣稱不會，未來當然就進入爭議處理機制，甚至都有可能會進入到司法訴訟。

蔣萬安今天與萬華區里長座談，對於台智光案爭議，蔣說，台智光案未來當然就進入相關爭議處理機制，甚至都有可能會進入到司法訴訟，他的了解，今天市府是特別針對議會有提出來台智光幹線鋪設是否符合母約的相關規範，所以請台智光來做說明，屆時會議之後相關的細節，相關局處就會對外說明。

媒體追問，處理台智光爭議，有議員認為市府好像有點「被台智光牽著鼻子走」的感覺？ 蔣說，不會，市府面對問題、解決問題，當第一時間認為警用監視器的專用子約是有問題，他就即刻4月8號結束終止合約、即刻生效，後續就是回到母約的費率1761元，這個部分市府都會持續進行，市府的立場非常堅定。

台智光 司法

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