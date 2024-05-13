原拒出席賴清德520就職 蔣萬安：若能調整市政行程就參加

台北市長蔣萬安今天參加萬華區市長與里長有約活動，會前於場外受訪，對是否出席520準總統賴清德就職大典，蔣萬安表示，若能調整市政行程的話就會參加，但如果沒有辦法，那依然祝福新任政府，未來施政一切順利，也能更直接回應民眾期待。

今年的520總統就職大典，依慣例邀請各黨黨主席、縣市首長和立委參與，但國民黨籍縣市長、立委幾乎都不出席，只有台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣表態與會。原本以有市政行程為由的台北市長蔣萬安日前原本表態不參加，但他今天出席萬華區里長座談會，會前接受媒體訪問時表示，市政行程包括5月15日至18日的日本出訪，以及520就職典禮都非常重要，今天已經公布訪日確定行程，同時也請同仁聯繫，看看是否能調整市政行程，「如果可以，我就會出席520就職典禮」。 台北市長蔣萬安（中）今天參加萬華區市長與里長有約活動，會前於場外受訪。記者邱德祥／攝影 台北市長蔣萬安（中）今天參加萬華區市長與里長有約活動。記者邱德祥／攝影