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國安局：福馬交通卡3000人申請 恐違兩岸條例

中央社／ 台北13日電
中國福建主辦「福馬同城通」交通卡，國安局今天表示，目前掌握已有3000名民眾申請，但當地鄉公所協助代辦，此舉可能會涉及兩岸人民關係條例問題，已將情資交由陸委會認定；圖為早前福建福州市委書記林寶金（右）和馬祖縣長王忠銘共同發布「福馬同城通」實體服務卡。中新社
中國福建主辦「福馬同城通」交通卡，國安局今天表示，目前掌握已有3000名民眾申請，但當地鄉公所協助代辦，此舉可能會涉及兩岸人民關係條例問題，已將情資交由陸委會認定；圖為早前福建福州市委書記林寶金（右）和馬祖縣長王忠銘共同發布「福馬同城通」實體服務卡。中新社

中國福建主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民赴中享優惠。國安局今天表示，目前掌握已有3000名民眾申請，但當地鄉公所協助代辦，此舉可能會涉及兩岸人民關係條例問題，已將情資交由陸委會認定。

中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民到中國福州市享各優惠，甚至辦卡就給人民幣300元儲值金，當地居民看法不一，有人認為便利，亦有民眾覺得是統戰。

國安局、外交部赴立法院外交及國防委員會，專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵關切同城通交通卡議題，並關切是否合乎台灣法規。國安局副局長徐錫祥答詢表示，目前已有約3000名馬祖民眾申請，但當地鄉公所協助代辦此舉可能會有兩岸人民關係條例問題，目前已將相關情資交由權責單位陸委會認定。

由於正副元首就職典禮將至，林楚茵詢問中共是否發動網攻及認知作戰，侵害台灣關鍵基礎設施等作為。

徐錫祥指出，網駭結合認知作戰是中共常用手法，國安局會掌握相關資訊並統合國安團隊密切注意，並即時應處。

國安局 陸委會 馬祖

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