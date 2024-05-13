被問民眾黨最怕新北對手是李四川 蔣萬安：萬安緊緊擁抱

2026新北布局，民眾黨立委黃國昌最近勤跑新北市，民進黨立委蘇巧慧參選新北市黨部主委，均被解讀為參選新北市長暖身。目前被視為藍營最強人選的北市副市長李四川動用持續受關注，儘管李四川強調選舉非他選項，不過仍有相當多藍營人士勸進，北市長蔣萬安今天被問及，傳民眾黨很擔心李四川選新北？蔣說，「萬安緊抱、緊抱萬安，這就是我們的默契。」

媒體追問，李四川這個警報會不會響到2026？何時會停止？蔣萬安說，他的緊抱是緊緊擁抱，不是防空警報的警報，所以不會有聲響。

對於李四川也稱，不喜歡被說成是蔣萬安的保母一事，蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談表示，台北市政府就是一個團隊，大家彼此分工，更要合作，這一年多來，大家非常有默契，在重大建設上，一年就讓大巨蛋完工啟用，捷運南北環段陸陸續續發包出去，民生汐止線上個月將綜合規畫送到交通部，社子島開發也針對內政部意見提出回覆，大家彼此合作、共同努力，市府就是一個團隊。

另外，李四川認為，目前市府局處仍有分工不合作的狀況？蔣萬安說，所以他一直跟同仁及台北隊夥伴強調，除了要分工更要合作，特別現在很多市政推動不會是單一局處負責，而是跨局處大家分工共同努力，很重要，他也都再三跟同仁說，絕對「寧可管太多、不過管太少」、「寧可撈過界、不要三不管」，就是面對各項狀況，第一時間大家共同跨局處緊急應變，讓各項市政推動，也一定是大家共同努力，擬定目標具體執行計畫，全力以赴。