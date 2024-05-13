內政部住宅租賃法扶將上路 林右昌：協助租屋族爭權益

內政部日前公告「住宅租賃糾紛法律扶助規定」，部長林右昌表示，考量租屋糾紛的訴訟對弱勢房客而言，常因難以負擔的訴訟成本而卻步，因此新訂這項規定，內政部後續將與法律扶助基金會簽約合作，並規畫在今年8月開辦住宅租賃的免費法律諮詢，盼使弱勢租屋族有更充足底氣維護自身合法權益。

為協助廣大租屋族，內政部繼去年7月推出租金補貼2.0，放寬適用對象，讓整體核定補貼件數倍增超過50萬戶後，再於日前公告「住宅租賃糾紛法律扶助規定」。

林右昌說明，目前租賃糾紛案件平均每年約有2400件，其中透過「鄉鎮市區公所調解」、「消費爭議調解」等訴訟外管道解決者，比例約達4成。但對弱勢房客而言，如果房東以不當手段阻撓或限制其合法租屋權利，在調解或調處不成立時，往往因難以負擔後續的訴訟成本而卻步，導致租屋權益受損。

林右昌指出，這次新訂規定將協助租屋族提供免費的「租屋法律諮詢」，以及申請租金補貼的弱勢租屋民眾，在訴訟時的法律文件撰擬等服務，讓房客在遇到房東以苛扣押金、提前終止租約、強制搬離等不當手段，來要求不得申請租金補貼、報稅、設戶籍時，可以勇於捍衛權利，向房東爭取自身權益。

內政部表示，林右昌相當重視民眾居住問題與需求，上任後隨即在3月親自拜會民間團體請益住宅政策，對於具體建議，除精進現有措施外，也積極將有利民眾的事項加以落實執行。

像是推動「租屋法律協助服務」，就是去年10月民間團體「租客聯盟」提出的建議，林右昌當時馬上指示地政司積極與法律扶助基金會洽談規畫，今年1月更親自率隊拜會司法院長許宗力，極力爭取並獲得司法院與基金會的支持。「租客聯盟」更發新聞稿肯定內政部，不僅能接納民間意見，具體展現施政極高效率。

內政部指出，在與法扶基金會雙方共同的努力下，住宅租賃法扶服務即將上路，已籌編取得今年所需開辦經費1000萬元，預計5月底前完成法律扶助規定與租賃條例施行細則等配套法規修正，後續即可正式公告委託法扶基金會辦理，預計8月先開辦免費的「租屋法律諮詢」，並規畫於明年下半年再提供法律文件撰擬、法院調解、訴訟程序等「法律訴訟協助」服務。

內政部表示，已相繼完成租賃條例的修法，讓住宅租賃契約能全面適用消保法與消保申訴調解機制，並新增轉租案件的實價登錄；同時也完成修正租賃定型化契約，增訂房東不得拒絕房客申請租金補貼等規定。此外，租屋族關心的租屋電價議題，目前也正在修法預告中，期盼能有助健全租屋環境，周延保障租屋族的居住權益。