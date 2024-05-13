快訊

家長在菜市場連打小女童「10多個耳光」 她被打到站不穩

課留衝擊／特教師恐全年無休？公幼課留費用變低 反讓師生都難受惠

三重祖孫3死出現「櫻桃紅屍斑」 疑遭下藥今解剖釐清死因

520總統就職典禮出席嗎？陳其邁：正值市政總質詢、需議會同意

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄市議會進入總質詢議程，陳其邁說，是否出席520總統就職典禮，要以議會為優先。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會進入總質詢議程，陳其邁說，是否出席520總統就職典禮，要以議會為優先。記者徐白櫻／攝影

準總統賴清德520將就職，因正值高雄市議會市政總質詢，市長陳其邁是否出席受關注。陳其邁說，能否出席就職典禮要以議會為優先，若議員要總質詢，他會尊重議會決定。

高市議會5月9日起進入總質詢議程，5月20日早上9點起，上午排定陳慧文、何權峰、李雅慧，下午3點起排定吳利成、林志誠、張漢忠，6名議員中僅吳利成是國民黨籍。

陳其邁今早在議會受訪指出，520總統就職典禮是國家慶典，對所有民主國家都一樣，不過當天是總質詢，他必須尊重議會決定，而且也要尊重質詢議員，此部分已請議長進行協調，目前協調情況不清楚，但他會以議會為優先，若議員要總質詢，也必須尊重議會決定。

記者追問當天是否會參加國宴，陳其邁說，那天時間很長，還是以議會優先為原則，那天下午議會結束時間約為晚上6、7點左右，尊重每位質詢議員的權利。

議員 陳其邁 520

延伸閱讀

半聯開半社宅？國際商工市中心閒置校地受矚 陳其邁曝1名校感興趣

泰勒絲高雄開唱？陳其邁：有機會是2年後

300居民抗議大林蒲遷村不公 陳其邁：已94%居民贊成

「拒絕負債遷村」大林蒲300居民怒吼 要陳其邁實踐承諾

相關新聞

內政部住宅租賃法扶將上路 林右昌：協助租屋族爭權益

內政部日前公告「住宅租賃糾紛法律扶助規定」，部長林右昌表示，考量租屋糾紛的訴訟對弱勢房客而言，常因難以負擔的訴訟成本而卻...

520總統就職典禮出席嗎？陳其邁：正值市政總質詢、需議會同意

準總統賴清德520將就職，因正值高雄市議會市政總質詢，市長陳其邁是否出席受關注。陳其邁說，能否出席就職典禮要以議會為優先...

王世堅批520不去沒風度 蔣萬安今改口：看可否調整行程

520賴清德就職典禮，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣已宣布出席，北市長蔣萬安日前稱另有行程無法出席，不過蔣今受訪改口...

「火神的眼淚」誰來擦乾？立院今審消防員可否組工會

去年屏東明陽大火造成百人傷亡，四名消防人員因公殉職，消防員訴求組工會捍衛權利，朝野立委也紛紛提案挺消防員組工會爭取權利。...

蔣萬安本周訪日行程曝..看巨蛋、拜會日華懇談會、自民黨青年局

台北市長蔣萬安本周將出訪東京參加2024SusHiTech市長論壇，除向超過40位各國市長分享台北面對震災等安全城市實踐...

學者：台海表面無事 隨時有戰爭危險

二○一六年一月十六日，蔡英文總統在勝選之夜國際記者會上宣告，任內她將致力確保兩岸關係維持和平穩定的現狀。蔡總統做到了嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。