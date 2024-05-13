520總統就職典禮出席嗎？陳其邁：正值市政總質詢、需議會同意

準總統賴清德520將就職，因正值高雄市議會市政總質詢，市長陳其邁是否出席受關注。陳其邁說，能否出席就職典禮要以議會為優先，若議員要總質詢，他會尊重議會決定。

高市議會5月9日起進入總質詢議程，5月20日早上9點起，上午排定陳慧文、何權峰、李雅慧，下午3點起排定吳利成、林志誠、張漢忠，6名議員中僅吳利成是國民黨籍。

陳其邁今早在議會受訪指出，520總統就職典禮是國家慶典，對所有民主國家都一樣，不過當天是總質詢，他必須尊重議會決定，而且也要尊重質詢議員，此部分已請議長進行協調，目前協調情況不清楚，但他會以議會為優先，若議員要總質詢，也必須尊重議會決定。

記者追問當天是否會參加國宴，陳其邁說，那天時間很長，還是以議會優先為原則，那天下午議會結束時間約為晚上6、7點左右，尊重每位質詢議員的權利。