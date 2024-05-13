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王世堅批520不去沒風度 蔣萬安今改口：看可否調整行程

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影

520賴清德就職典禮，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣已宣布出席，北市長蔣萬安日前稱另有行程無法出席，不過蔣今受訪改口，表示會請同仁聯繫，看是否可調整市政行程，如果可以就會出席，但如果沒有辦法，還是依然祝福新任政府，未來施政一切順利，也能更直接來回應民眾的期待。

蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談，對於民進黨立委王世堅指蔣萬安等藍營首長、立委不出席520賴就職是沒風度，蔣萬安今天上府再度被問及是否出席？蔣說，市政行程包括這次的日本出訪，以及520就職典禮，都非常重要，他今天已經公布訪日行程的確定行程，同時也請同仁聯繫是否可調整市政行程，如果可以就會出席，如果沒有辦法，還是依然祝福新任政府，未來施政一切順利，也能更直接來回應民眾的期待。

媒體追問，是否認為準總統賴清德就職演講，應該多著墨兩岸、及能源政策？蔣萬安說，這兩個部分，包括用電的穩定與能源政策、及如何維持區域的和平穩定，我想這些都是民眾的期待。

蔣萬安 行程 520

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