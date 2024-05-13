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傳柯文哲多次私見財團老闆 民眾黨：惡意栽贓毫無邏輯
京華城改建案爭議延燒，台北市政府前市政顧問、民眾黨前中央委員張益贍指稱，前市長柯文哲多次會見威京集團主席沈慶京，經常用「簽公文」的名義支開隨扈、私見財團老闆，民眾黨發言人戴于文今天表示，名嘴的推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓，完全毫無邏輯可言。
張益贍前天在政論節目指出，以前他在柯文哲身邊，主要是負責安排行程，當時都會安排一個「簽公文時間」的時段，柯文哲都利用這個時間，私自去跟財團見面，不僅沒有廉政登錄，還企圖以簽公文的名義魚目混珠，「柯文哲去這些私人行程，幕僚都不帶，連隨扈都要支開，佔據非常多行程時間，從來不告訴別人到底見到什麼人。」
戴于文今天受訪時回應，柯文哲擔任台北市長期間，本來就會跟政界與商界人士，就台北市政跟產業發展交換意見，這個非常正常，每一任市長都會如此，難道只要跟柯文哲見面的人都有弊案，「名嘴的推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓，毫無邏輯可言。」
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