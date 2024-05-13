民眾黨519封街發出人民怒吼 黃國昌自爆原本要辦在凱道

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，針對民進黨過去跳票8年的承諾，民眾黨會提出第三波民主改革，務必要做到讓人民充分參與，因此才會號召519封街集會活動，當天原本要借的地點是凱達格蘭大道，無奈總統府周圍全面進行管制，最後只好選在民進黨中央黨部所在的北平東路。

總統當選人賴清德即將在20日上任，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前舉行封街集會，黃國昌上午接受廣播專訪時表示，民進黨過去8年跳票的承諾，「該算的帳要算」，民眾黨也會提出第三波民主改革，還有下個階段應該要做的事，不是只有政治人物搞來搞去，而是要從草根開始出發做起，務必做到人民的充分參與。

黃國昌透露，這場活動早在今年4月就開始籌備，本來想要借的地點是凱達格蘭大道，但是因為520總統就職典禮的關係，總統周圍全面進行管制、通通都不能借，後來才會把地點改在北平東路，民進黨過去8年全面執政，跳票的事情真的太多了，希望能夠發出人民的不滿跟怒吼。

黃國昌提及，蔡英文總統在2016年的就職典禮，聲稱自己作為一個總統，必須要團結整個國家，這句話其實很有高度，相信大家都會認同，然而民進黨在過去8年，還是在國內自己找敵人，「這種操作、撕裂、對立、分化的手段，民主進步四個字，真的可以丟到垃圾桶。」

黃國昌說明，民眾黨提出的第三波民主改革，其中之一就是廢除監察院，民進黨喊了至少20年的時間，監察院長陳菊只有嘴皮在動，「廢除監察院不用等過半，修憲提案我都寫好了，歡迎民進黨立委來連署」，監察院一年花納稅人10億元，結果真正的老虎不敢打，反而追殺認真辦案的檢察官，難怪一般民間社會直接稱為「廢物院」。

黃國昌表示，前總統馬英九在2012年當選連任，民進黨當年號召人民走上街頭，打出「人民不爽、總統踹共」的口號，難道他們就是台灣民主的展現，別人要上街就是政治鬧劇，未免也雙標得太嚴重，民眾黨不會發動傳統的組織性動員，歡迎所有支持者結伴同行，「認識我的人都知道，黃國昌辦活動，從來不搞那一套。」