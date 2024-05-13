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匈議員披台灣國旗抗議習近平 凸顯挺台才是好選項

中央社／ 台北13日電
中國國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。新華社
中國國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。新華社

中國國家主席習近平日前訪問匈牙利，匈牙利國會議員馬頓披著台灣國旗前往抗議。馬頓向中央社表示，他希望藉此凸顯挺台才是更好選項，匈牙利政府不該認為只能跟中國合作，台灣是國際認證的重要可靠夥伴。

馬頓（Tompos Marton）是匈牙利在野黨動能黨（Momentum）副主席，他昨天接受中央社視訊專訪，表達對於匈牙利政府過度親中的憂慮，他並透露已收到邀約，期望今年能首度來台訪問。

路透社等外媒日前報導，習近平9日訪問匈牙利首都布達佩斯（Budapest）時，有多位民眾持台灣國旗、西藏雪山獅子旗，或穿小熊維尼裝前往抗議。馬頓昨天向中央社證實，照片中披著台灣國旗的就是他。

馬頓對於匈牙利政府一味親中的態度深表不滿，他表示，匈中此次簽署18項雙邊協議，匈牙利成為中國「全天候」戰略夥伴，其他與中國有類似夥伴關係的包括衣索比亞、烏茲別克、白俄羅斯、委內瑞拉、巴基斯坦等國，「但匈牙利是歐盟、北約成員，這種中國特選俱樂部不是我們該加入的」。

馬頓說，現在是歐洲議會改選前夕，9日又是歐洲日，匈牙利街頭不掛歐盟旗幟，卻到處掛著中國國旗，匈牙利政府還言必稱中國，這實在太荒謬，因此他想提醒匈牙利政府，除了跟中國合作還有其他選項，台灣不僅提供極佳經濟投資機會，還遵循人權、民主自由等價值。

馬頓在社群網路X（前推特）貼出另一段影片顯示，習近平訪問布達佩斯時，許多貌似秘密警察的中國「志工」在附近徘徊監控，馬頓的同事舉著歐盟旗幟靠近，遭到多次盤問。

「我們非常憤怒，在自己國家舉歐盟旗幟竟遭盤查，這在歐洲境內是前所未聞的」，馬頓說，中國便衣人員任意妨礙他人自由，在附近的匈牙利警察卻毫不介入，這讓他十分擔憂，匈牙利政府會讓中國、俄羅斯干涉主權。

馬頓表示，匈牙利政府未公布與中國簽署的18項協議細節，只提到與基礎建設、投資、媒體、電動車、人工智慧等領域有關，「但簽協議是一回事，能否真正落實又是另一回事」，例如中國擬興建塞爾維亞到匈牙利首都間的貨運鐵路，目前執行狀況就荒腔走板，匈牙利段的進度大幅延宕，中國也愈來愈沒耐心。

中匈今年2月簽署安全協議，匈牙利同意中國警察入境值勤。馬頓說，這是他更擔憂的議題，將有成千上萬號稱「中國志工」的秘密警察湧入布達佩斯，甚至聽說中國解放軍、民兵可能進駐匈牙利，「若發生這種情況，將危及匈牙利的北約會員資格，當隔鄰正爆發俄羅斯侵略烏克蘭的戰事，我們更不樂見此一發展」。

馬頓坦言，過去10幾年來，在野黨不管提出何種建議，匈牙利政府都置之不理，但現在匈牙利民眾對中共愈來愈不滿意，他相信會有更多人聽見並認同在野黨的主張。

被問到是否曾因挺台立場遭中國打壓，馬頓表示，他已被中國駐匈牙利使館在臉書「點名」抹黑3次，說他是破壞雙邊關係的騙子，「但我不在乎，這就是共產黨文宣手法，他們做他們的工作，我做我的」。他笑稱「如果不讓我去中國，我很樂於去台灣」。

馬頓認為，台匈有很多合作空間，包括台灣政府已成立規模龐大的中東歐投資基金，捷安特在匈牙利設有大型工廠，台匈也可增進在文化社會方面的交流對話。

面對匈牙利親中政府，馬頓建議，台灣可從提升在匈牙利民間的能見度著手，例如讓更多匈牙利人理解台灣在晶片供應鏈的重要性，台灣安全攸關每個人的日常生活，「且比起在中國汽車電池廠工作，台灣公司能提供更佳的待遇和發展」。

匈牙利 國旗

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