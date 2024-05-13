匈議員披台灣國旗抗議習近平 凸顯挺台才是好選項

中國國家主席習近平日前訪問匈牙利，匈牙利國會議員馬頓披著台灣國旗前往抗議。馬頓向中央社表示，他希望藉此凸顯挺台才是更好選項，匈牙利政府不該認為只能跟中國合作，台灣是國際認證的重要可靠夥伴。

馬頓（Tompos Marton）是匈牙利在野黨動能黨（Momentum）副主席，他昨天接受中央社視訊專訪，表達對於匈牙利政府過度親中的憂慮，他並透露已收到邀約，期望今年能首度來台訪問。

路透社等外媒日前報導，習近平9日訪問匈牙利首都布達佩斯（Budapest）時，有多位民眾持台灣國旗、西藏雪山獅子旗，或穿小熊維尼裝前往抗議。馬頓昨天向中央社證實，照片中披著台灣國旗的就是他。

馬頓對於匈牙利政府一味親中的態度深表不滿，他表示，匈中此次簽署18項雙邊協議，匈牙利成為中國「全天候」戰略夥伴，其他與中國有類似夥伴關係的包括衣索比亞、烏茲別克、白俄羅斯、委內瑞拉、巴基斯坦等國，「但匈牙利是歐盟、北約成員，這種中國特選俱樂部不是我們該加入的」。

馬頓說，現在是歐洲議會改選前夕，9日又是歐洲日，匈牙利街頭不掛歐盟旗幟，卻到處掛著中國國旗，匈牙利政府還言必稱中國，這實在太荒謬，因此他想提醒匈牙利政府，除了跟中國合作還有其他選項，台灣不僅提供極佳經濟投資機會，還遵循人權、民主自由等價值。

馬頓在社群網路X（前推特）貼出另一段影片顯示，習近平訪問布達佩斯時，許多貌似秘密警察的中國「志工」在附近徘徊監控，馬頓的同事舉著歐盟旗幟靠近，遭到多次盤問。

「我們非常憤怒，在自己國家舉歐盟旗幟竟遭盤查，這在歐洲境內是前所未聞的」，馬頓說，中國便衣人員任意妨礙他人自由，在附近的匈牙利警察卻毫不介入，這讓他十分擔憂，匈牙利政府會讓中國、俄羅斯干涉主權。

馬頓表示，匈牙利政府未公布與中國簽署的18項協議細節，只提到與基礎建設、投資、媒體、電動車、人工智慧等領域有關，「但簽協議是一回事，能否真正落實又是另一回事」，例如中國擬興建塞爾維亞到匈牙利首都間的貨運鐵路，目前執行狀況就荒腔走板，匈牙利段的進度大幅延宕，中國也愈來愈沒耐心。

中匈今年2月簽署安全協議，匈牙利同意中國警察入境值勤。馬頓說，這是他更擔憂的議題，將有成千上萬號稱「中國志工」的秘密警察湧入布達佩斯，甚至聽說中國解放軍、民兵可能進駐匈牙利，「若發生這種情況，將危及匈牙利的北約會員資格，當隔鄰正爆發俄羅斯侵略烏克蘭的戰事，我們更不樂見此一發展」。

馬頓坦言，過去10幾年來，在野黨不管提出何種建議，匈牙利政府都置之不理，但現在匈牙利民眾對中共愈來愈不滿意，他相信會有更多人聽見並認同在野黨的主張。

被問到是否曾因挺台立場遭中國打壓，馬頓表示，他已被中國駐匈牙利使館在臉書「點名」抹黑3次，說他是破壞雙邊關係的騙子，「但我不在乎，這就是共產黨文宣手法，他們做他們的工作，我做我的」。他笑稱「如果不讓我去中國，我很樂於去台灣」。

馬頓認為，台匈有很多合作空間，包括台灣政府已成立規模龐大的中東歐投資基金，捷安特在匈牙利設有大型工廠，台匈也可增進在文化社會方面的交流對話。

面對匈牙利親中政府，馬頓建議，台灣可從提升在匈牙利民間的能見度著手，例如讓更多匈牙利人理解台灣在晶片供應鏈的重要性，台灣安全攸關每個人的日常生活，「且比起在中國汽車電池廠工作，台灣公司能提供更佳的待遇和發展」。