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學者：台海表面無事 隨時有戰爭危險

聯合報／ 記者廖士鋒黃雅慧陳政錄陳宥菘／專題報導

二○一六年一月十六日，蔡英文總統在勝選之夜國際記者會上宣告，任內她將致力確保兩岸關係維持和平穩定的現狀。蔡總統做到了嗎？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，今天兩岸表面上看起來無事，其實隨時都有戰爭的危險。

上海東亞研究所副所長包承柯更指出，蔡英文執政這八年將兩岸關係推到非常低的低點，賴清德若在這樣的低點上再走向更低點，那就是衝突了。

年初賴清德勝選後，各界對未來四年兩岸關係看法基本也都趨於悲觀。然而，四月十日中共總書記習近平在會見前總統馬英九時卻表態稱，大陸將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融。大陸相關部門隨後即透過與國民黨立委會面的場合，相繼釋出重啟兩岸觀光、恢復台灣文旦柚輸陸等善意。對此，學者指出，這是由於當前中共對台工作基本方針仍是「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程」。

四月陪同馬前總統登陸訪問的政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，「馬習二會」上，習近平還強調「中華民族」的概念。在民進黨拒絕大陸「中華民族」論述下，未來四年兩岸關係不會有根本的改善。但邱坤玄仍建議賴政府看清現狀，在可「操之在我」的部分放寬民間交流，如鬆綁兩岸觀光、學術等專業交流，並在合適的項目開放大陸產品進口。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才表示，現階段兩岸關係已陷入困境，雙方交流應該要先恢復，這不僅符合兩岸民眾利益，對兩岸關係也有正面影響。但如果賴清德繼續走蔡英文「倚美謀獨」的老路，兩岸對抗仍將持續下去。

蔡英文 賴清德 馬英九

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