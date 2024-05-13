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圍堵陸擴張 美多方布局

聯合報／ 華盛頓記者張文馨／專題報導

因應中共可能武力犯台，美國展開多方準備布局。拜登政府對中政策在於投資國內、結合盟友，對中競爭；台灣與台海議題被美方嵌入對中整體戰略思考的一環。

首先，拜登政府上任以來，推動台海問題國際化，在雙邊及多邊，從亞洲到歐洲，均反覆強調維持台海和平穩定，對全球安全與繁榮而言不可或缺。

其次，從軍事角度出發，美方聯合盟國投射嚇阻力量，圍堵北京擴張，追求區域的穩定自然惠及台海，但美國在亞洲升級軍事同盟，意在威懾和追求政治效果，還不到軍事對峙的局面。

美國對日本出售戰斧飛彈、美日共同研發反彈道飛彈、日本研發反艦飛彈，以及美國改編駐日美軍為具有情報、偵監、反艦和運輸能力的陸戰隊濱海作戰團；美日韓也透過聯合軍事演習，嚇阻北韓，穩定東北亞局勢。

菲律賓則對美再開放四處軍事基地，一處臨近南海爭議海域，三處位於菲律賓呂宋島北方，並部署具中程打擊能力的飛彈系統。

澳英美在AUKUS夥伴關係下推動打造核動力潛艦則是另一個指標性的軍事結盟，在解放軍已有能力突破第一島鏈的狀態下，從南邊強化軍力投射，嚇阻解放軍肆無忌憚的突破。

美國同時協助台灣維持自我防衛能力，川普時代推動對台軍售常態化，拜登時期則在國會助力下推動自一九七九年以來對台首次軍援，國會議員也一再關切美軍交付台灣武器延宕的問題，甚至倡議在台灣聯合生產所需的防衛武器。

從軍事投資到多國結盟，美國的戰略目標就是遏止北京的野心擴張，連帶強化維持台海和平穩定這項長久的政策目標。

台海 彈道飛彈 美國

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