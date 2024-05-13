觀察站／美中仍對峙 賴清德上任挑戰大

總統是一國之中權力的顛峰，政由己出，理論上可以影響任何事，但來自國界外的衝擊，卻往往不是自己所能控制；賴清德總統的國際衝擊可以分為兩類，一是政治，一是經濟，高明的政策雖然可以減輕衝擊，卻無法全然避免。

政治衝擊又可分為地緣政治變遷及因他國政權更迭產生的政策變化。地緣政治變遷，指的是國際權力結構變化，遠的如兩次世界大戰、美蘇冷戰，此刻就是中國大陸力量的崛起，以及美國拒不退讓所形成的「修昔底德陷阱」，簡單來說，就是美中的對峙與衝突。

地緣政治變化是結構性的，影響往往較間接，卻無法逃避，譬如馬英九之所以在總統任內可以「親美、和中、友日」，就是因為當時美中還沒有撕破臉，讓台灣有折衝的空間，追尋自己的最佳定位，但到了蔡英文總統任內，美中對立升高，即使台灣想摸索出對大陸友好的政策，在美國反對下也變得很難。

台灣並非沒有自己的政策空間

台灣的總統並非沒有自己的政策空間。蔡總統在二○一六年上任之際也曾對大陸拋出橄欖枝，但大陸以「未完成答卷」回應，錯失了兩岸契機，待半年後川普選上、與蔡英文通了道賀電話，地緣政治架構形成，就不可能了。

時至今日，地緣政治架構益發穩固，美中對立更升高，要賴清德任內能夠回到馬的時候已不可能，但事在人為，大陸對台灣的期待也在降低，賴清德的人事布局似乎希望在兩岸交流上有一番作為，就看五二○的演講，大陸願不願意接這個球。

除了地緣政治，還有美國換政府後的政策變化，這以十一月美國總統大選的結果最為關鍵。拜登與川普其實相差沒有這麼大，現在卻代表美國政策的兩個極端，川普是孤立主義，除非對美國有利，否則寧可放棄領導責任；拜登則是國際主義，靠結合盟友來減輕自己的負擔。

兩人其實五十步笑百步，但是川普作法太過激烈，讓盟國害怕。現在大家紛紛在猜測川普會怎麼做，因為這立即會衝擊到自己，隨著川普在美國民調節節上升、有可能真的會贏，各國政要絡繹不絕的拜訪川普。

川普昔有書桌與小筆尖的比喻

台灣與美國的關係雖然很好，但川普過去曾有過書桌與小筆尖的比喻，台灣被美國出賣的陰影始終都在。

另一方面，也擔心川普與大陸衝突太甚，沒有足夠的定力，會被川普帶著跑。

在經濟的國際衝擊方面，台灣資源貧乏，經濟體量太小，依賴外貿，所以國際一有風吹草動，往往反映在國內經濟上，而國際金融變化首推美元走勢，這主要因為聯準會幾年來連續升息，美元一枝獨秀，讓國際苦不堪言。

疫後美元走強讓各國苦不堪言

疫情過後，全球經濟本應開始復甦，大家也期待今年聯準會將開始下調基準利率，進一步促進全球經濟成長；然而想不到，美國通膨壓不住，聯準會也不敢降息，四月中旬以來，美元指數狂飆，一度漲至一○六點五上方，連續創五個月來新高。

通膨居高不下，與川普、拜登政府連續幾年大撒幣有關，先是川普任內有巨額疫情紓困支出，加上拜登任內的「通膨減少法案」（IRA）和「晶片與科學法案」（CHIPs），過於寬鬆財政政策，造成通膨難以治理。此刻再疊加上俄烏與中東兩場戰爭的進行，地緣風險持續升溫，市場擔心國際油價上漲，使全球通膨噩夢重演。

尤其今年是大選年，如果六月沒有機會調降，考慮到政治因素，怕被指責偏向特定候選人，聯準會在十一月大選前都不可能調降利率，這令美元再度走強。

美元走強對於各國都不是好消息，尤其像台灣這樣的資源進口國來說，進口能源與原材料價格都將上漲，引發輸入型通膨的疑懼，更糟的是，亞洲各國都陷入類似處境，沒有更好的辦法，就只有競相貶值，日圓與人民幣競貶將觸發亞洲貨幣戰。

美元走強雖造成全世界的問題，聯準會是不管的，它只在意美國的通膨與經濟成長，國境外的事，各國財政部與中央銀行自行負責，這就是國際金融圈常說的：「美元是我的貨幣，但卻是你們的問題」。台灣的通膨蠢蠢欲動，經濟成長受挫，現在成了賴清德的問題了，經濟政策雖可有部分成效，但國際大環境更是重要。