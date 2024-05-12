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高虹安街頭民調曝光！民眾評價兩極 最滿意婦女政策但不滿這事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
有阿伯非常激動表示：「每天上新聞有什麼建設？」。圖／取自YouTube「民眾之聲」
有阿伯非常激動表示：「每天上新聞有什麼建設？」。圖／取自YouTube「民眾之聲」

擁有28.7萬人訂閱的民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」，最新一期街訪內容由新竹市府前發言人徐千晴「回娘家」調查市長高虹安施政滿意度，有30人投票，結果非常滿意、滿意和沒意見各7票；不滿意4票、非常不滿意5票。民眾對婦女政策最有感，對改善交通、跨年晚會、年貨大街等都肯定；不滿意部分則是認為在藍綠操作下，高虹安負面新聞多

徐千晴來到新竹巨城、東門市場以及城隍廟進行高虹安施政滿意度調查，覺得非常滿意的民眾，認為婦女政策很有感。也有市民對於重啟樹林頭夜市、改善交通、舉辦跨年晚會、年貨大街都給予正面肯定。有年輕市民指出，睽違8年終於新竹市有跨年晚會，看到安心亞和白安很開心，且明年生育津貼會增加，讓年輕人更有動力結婚生小孩。

也有民眾指出，公托及營養午餐變得很好、關埔地區開了很多路，讓園區交通方便、西大路交通獲改善，也有婦女認為：「婦女這塊做的不錯」。

至於非常不滿意的民眾則認為，在藍綠操作下，高虹安負面新聞多，也有市民只給高虹安20分，因為「對她沒印象，只知道她要打官司」。還有阿伯非常激動表示：「每天上新聞有什麼建設？」也有一位阿伯投非常不滿意1票，表示棒球場周邊店家很不滿意，因為棒球要開打，周邊生意大家才有錢賺。

也有阿姨表示，她住中山路，但都被摩托車圍住，老人家腳不方便；也有民眾指出：「回台中交通不方便，高鐵在竹北很遠」，也有不少人表示沒意見。

高虹安也在影片中回應市民心聲，婦幼政策方面，市府推動性別平權，凍卵補助計畫在她執政的第一個母親節就正式上路，最高補助3.1萬元，保障女性生育自主權，今年再升級納入新住民配偶，並放寬好孕專車申請條件，取消排富限制，實現一區一臨托。

高虹安也說，交通是城市發展的基石，除了目前已經完成的改善外，未來也會推動更多交通改善措施，提升市民生活品質。

高虹安也說明未來持續關注方向，包括實現新竹市新竹好學的教育理念，目的就是要落實讓新竹的孩子做世界孩子的願景，過去1年半以來，市府在教育政策上推動全力以赴，同步讓軟硬體升級。

有年輕市民指出，睽違8年終於新竹市有跨年晚會，看到安心亞和白安很開心，且明年生育津貼會增加，讓年輕人更有動力結婚生小孩。圖／取自YouTube「民眾之聲」
有年輕市民指出，睽違8年終於新竹市有跨年晚會，看到安心亞和白安很開心，且明年生育津貼會增加，讓年輕人更有動力結婚生小孩。圖／取自YouTube「民眾之聲」
「民眾之聲」最新一期街訪內容由新竹市府前發言人徐千晴「回娘家」進行市長高虹安施政滿意度調查，民眾對於婦女政策最有感。圖／取自YouTube「民眾之聲」
「民眾之聲」最新一期街訪內容由新竹市府前發言人徐千晴「回娘家」進行市長高虹安施政滿意度調查，民眾對於婦女政策最有感。圖／取自YouTube「民眾之聲」

新竹 跨年晚會 高虹安

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