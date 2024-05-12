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母親節快樂 吳怡農曝與媽媽年輕舊照 網讚：學生樣強大

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天母親節，吳怡農也在臉書貼出他與媽媽的合照。圖／引用自吳怡農臉書
今天母親節，吳怡農也在臉書貼出他與媽媽的合照。圖／引用自吳怡農臉書

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農2022年與妻子顏采薇結婚，今年將迎來小龍女寶寶，今天母親節，吳怡農也在臉書貼文說，上個月他在整理女兒房間的時候，在紙箱裡找到一張與媽媽的合照，大約是1997至1998在波士頓，那時媽媽是他現在的年紀。

有網友留言大讚這是「太珍貴的照片」，還有網友留言說，吳怡農母親「媽媽學生樣強大，合照沒覺得是媽媽呀」，應指貼文超感人「媽媽是犧牲最大的」。

吳怡農是在今年2月發拜年文時，透露2022年結婚的妻子顏采薇已經挺著懷孕的肚子，宣告兩人即將當新手爸媽。今天母親節，吳怡農也有感而發貼文說，上個月他在整理女兒房間的時候，在紙箱裡找到一張與媽媽的合照。

吳說，今天媽媽也跟他們說「我很欣慰跟你們ㄧ起經歷人生的酸甜苦辣！沒選擇的共享是真正的家人！」吳也感動地貼文說，「每一位為孩子付出青春、擱置事業、打消夢想的母親：祝您母親節快樂。

今天母親節，吳怡農在臉書貼文說，上個月他在整理女兒房間的時候，在紙箱裡找到一張與媽媽的合照，大約是1997至1998在波士頓，那時媽媽是他現在的年紀。圖／引用自吳怡農臉書
今天母親節，吳怡農在臉書貼文說，上個月他在整理女兒房間的時候，在紙箱裡找到一張與媽媽的合照，大約是1997至1998在波士頓，那時媽媽是他現在的年紀。圖／引用自吳怡農臉書
吳怡農在今年兒童節當天，貼出與太太顏采薇甜蜜逛台北婦幼展的約會照。圖／引用自吳怡農臉書
吳怡農在今年兒童節當天，貼出與太太顏采薇甜蜜逛台北婦幼展的約會照。圖／引用自吳怡農臉書

吳怡農 母親節

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