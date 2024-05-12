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吳釗燮是魔法部吵架王？葉元之：魔法是把邦交國變不見

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

外交部吳釗燮被外界封為「魔法部吵架王」。國民黨立委葉元之酸，吳釗燮得意洋洋將此事Po在社群媒體，甚至「林北林北」叫不停，我國的外交部長現在變成一個痞子了嗎？更別提，吳釗燮的魔法是「把邦交國一個一個變不見」。

葉元之指出，外交部長應該是個懂國際禮儀、謙謙君子的人來出任，代表國家對外建立關係，結果中華民國的外交部長卻是個痞子樣，其他國家會怎麼看台灣？台灣是不是變成痞子國？

葉元之說，人家講說外交部是魔法部，它可以是好的稱呼，也可以是壞的稱呼。如果今天施展魔法，變出很多邦交國，那很棒，「結果你的魔法是，把我們的邦交國一個一個變不見」。

葉元之說，結果吳釗燮還得意洋洋人家叫他們魔法部？不覺得被打臉嗎？不覺得被酸嗎？吵架王是吳釗燮最後的得意之作嗎？他真的覺得好可悲，一個外交部長最後只有吵架一事可拿來說嘴，難怪吳釗燮在國會的表現越來越荒腔走板，沒有專業只會耍嘴皮子。

葉元之指出，民進黨政府以後乾脆海選算了，誰最會吵架誰就來當部長。這到底什麼國家？什麼政府？已經荒謬到如此地步。

吳釗燮 外交部 葉元之

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