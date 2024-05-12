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陳水扁低調上節目 兒子陳致中發文：盼還吳淑珍公道
今天是母親節，前總統陳水扁因特赦議題受外界關注，今早低調前往高雄廣播電台錄節目，不接受守候在外的媒體採訪。另方面，阿扁兒子、高市前議員陳致中則透過臉書向母親示愛，展示他送給吳淑珍的平安御守。陳致中說，政治上的紛紛擾擾對她不重要，衷心希望有朝一日一定要還母親公道。
陳致中表示，他送給媽媽的母親節禮物是他求來的平安御守，讓媽媽可以隨時帶在身邊，得到平靜的力量。
陳致中說，政治上的紛紛擾擾對她真的已不重要，只是無甘（捨不得）這些年來，身體孱弱的她必須承受多少病痛以外，因不公義而致的折磨與委屈。
陳致中也引用金恩博士的名言說，道德宇宙的弧線雖漫長，終歸正義。「我衷心希望有朝一日一定要還她公道，只是公道從來不會從天而降」。
陳致中發文後，前立委趙天麟、高雄市議員高忠德等人紛留言祝賀母親節快樂。
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