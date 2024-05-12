就職演說將登場 藍委：關注賴清德談台獨、廢死、廢核

民進黨準總統賴清德5月20日即將就職。國民黨立委許宇甄表示，全世界都在關注賴清德的總統演說，其中，賴清德對於台獨、廢核、廢死的民進黨三大神主牌態度為何，備受各界關注，希望身為國家領袖，賴清的可以直球對決。

許宇甄指出，總統演說其實就是總統對全國人民乃至世界的國情報告，而世界主要國家特別關注的問題是賴清德總統的兩岸政策要談些什麼，美國AIT主席羅森柏格自去年上任後來台灣五次，相當罕見，這與賴清德曾說「自己是務實的台獨工作者」有相當大的關係，美國、中國大陸都在觀察賴清德的立場是否有轉變？未來四年，賴清德總統要繼續做務實的台獨工作嗎？這些問題520當天都得揭曉。

許宇甄指出，民進黨有「台獨、廢核、廢死」三大神主牌，這三大問題導致憲政亂象未解，加重國安危機，社會紛擾變大，賴清德總統520就職演說應該針對這三個問題作出表態。這三個問題攸關台灣前途、經濟發展、司法正義，總統作為國家領袖，不能對這幾個問題視若無睹，請勇敢面對，直球對決。

許宇甄表示，賴清德只獲得40%選票，立法院席次未過半，若要施政無阻礙，須做到賴清德在勝選演說中所說的「溝通、協商、參與、合作」，但從目前內閣人事安排、國安會諮詢委員的聘任，賴清德總統只在乎立委選舉敗選者、落跑者的位置，用人唯親，派系優先，這種做法怎麼可能做到「團結台灣、社會溝通」？

許宇甄說，兩岸問題更是重中之重，呼籲賴清德總統，應該釋出善意，加強對話。賴清德總統就任後的第一步，應該先解除6月1日禁團令，讓兩岸觀光先恢復正常，找到合適方案，循序漸進地進行雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。