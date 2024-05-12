母親節 陳建仁：記得停下腳步對母親或照顧者表達感謝

今天是母親節，行政院長陳建仁在臉書發文勉勵，記得停下腳步，誠心地對母親或擔任母職照顧者，表達最深的感謝與祝福。

陳建仁表示，母親是家庭溫暖的泉源，也是家庭中很重要支柱之一，現代社會對於母職的定義，已經變得更加多元，不僅止於母親，父親或是祖父母，也都可能肩負養育與陪伴孩子成長的重要角色。

陳建仁表示，為了減輕育兒家庭照顧負擔，政府近年來透過擴充公共化幼兒園及托育機構、提高育兒津貼等政策，積極營造國內友善生養環境。

陳建仁表示，幫助雙親在工作與家庭之間取得平衡，自2021年起，提高育嬰留職停薪期間薪資補助的所得替代率至8成，並彈性放寬申請條件，有效鼓勵男性積極參與家庭照顧。

陳建仁也要邀請大家，「在這個特別的日子，要停下腳步，誠心地對母親或擔任母職照顧者，表達最深的感謝與祝福」，謝謝他們對家庭、對子女，一直以來的辛勞與付出。他也期勉在未來每天的日常生活當中，人們都能以實際行動，來體貼與感謝母親無私的愛與寬容。