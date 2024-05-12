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祝賀母親節快樂 蔡總統：盼每位女性得到尊重實現夢想

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
今天是母親節，蔡英文總統在臉書發文，希望每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想，追求美好生活的機會。圖／取自蔡英文總統臉書
今天是母親節，蔡英文總統在臉書發文，希望每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想，追求美好生活的機會。圖／取自蔡英文總統臉書

今天是母親節蔡英文總統在臉書發文，對每一位媽媽表達辛苦了」，在總統表示，過去幾年，政府除了持續推動性別平等，也致力於性別友善職場，鼓勵男性參與分擔家務及育兒工作，提升托育服務品質，也放寬育嬰留停申請條件。

蔡總統表示，母親這個角色在大家的印象中，總是堅強又溫柔；但在現實的生活中，每位母親都有自己的故事，她們有堅韌也有脆弱；有時努力奉獻，也有更多時候，面對了許多艱難的選擇，承擔了不同的壓力。

蔡總統表示，過去幾年，政府除了持續推動性別平等，也致力於性別友善職場，鼓勵男性參與分擔家務及育兒工作。

蔡總統表示，政府不僅提升了托育服務的品質，也放寬育嬰留停的申請條件；育嬰留停津貼，更從六成調升至八成，讓父母可以安心請假照顧孩子。

蔡總統表示，照顧家庭是家中每一位成員的責任。她希望每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想，追求美好生活的機會。

蔡總統表示，在母親節這一天，除了感謝媽媽的愛與奉獻，她也想祝福每一位媽媽，不只今天快樂，也要天天快樂、幸福、充滿活力。

性別 母親節 蔡英文

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