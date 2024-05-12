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祝賀母親節 賴清德：三項友善育兒政策 減輕家長負擔

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
賴清德今天透過臉書發文祝賀母親節快。圖／取自賴清德臉書
賴清德今天透過臉書發文祝賀母親節快。圖／取自賴清德臉書

今天是母親節，總統當選人賴清德說示，政府推出各項友善育兒政策，讓家長減輕育兒負擔，包括加碼0到2歲嬰幼兒托育補助、公幼延長照顧、公幼臨時照顧服務。他表示，政府會繼續當每位家長的神隊友，打造更友善的育兒環境，減輕家庭照顧負擔。

「今天是屬於所有媽媽的日子，也是表達愛與感激的最好時機。」賴清德今天透過臉書發文祝賀母親節快樂，感謝每一位母親用愛灌溉孩子成長，用愛灌溉國家未來的主人翁，讓他們能夠在充滿愛與關懷的環境中成長茁壯。

他說，生兒育女不單是家庭任一角色的責任，也是所有成員的課題。因此政府推出各項友善育兒政策，讓每一名準家長、新手家長們，都能夠減輕育兒負擔。

賴清德表示，政府加碼0到2歲嬰幼兒托育補助，0到2歲嬰幼兒送托公共托育機構，每月補助提升至新台幣7000元。準公共托育服務者，每月則提升至1萬3000元。未就讀公共化及準公共托嬰中心或幼兒園者，第一胎每月發給5000元，第2胎以上再加發。

他說，政府協助各公幼兒園，延長平日下午4時後及寒、暑假期間照顧服務，目前平日每月約繳1540元，寒、暑假每月至多繳2000元，經濟弱勢則免繳費，讓家長享有平價優質教保服務，滿足雙薪家庭的照顧需求。

賴清德也說，預計今年7月起，政府將規畫於公立或非營利幼兒園，採定點試辦臨時照顧服務，每週排定固定服務時段接受家長預約，並採定額收費機制，全面減輕家庭的育兒負擔。

賴清德表示，未來政府會繼續當每位家長的神隊友，打造更友善的育兒環境，減輕家庭的照顧負擔，持續在職場上追求自己的夢想。

另外，今天同時也是國際護理師節，賴清德說，要感謝所有護理師，全心全意守護全民健康。政府會持續努力，照顧基層人員、提升待遇，做每位醫事護理人員的最強後盾。

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