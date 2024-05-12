520前可望特赦？ 陳水扁24字回應外界紛擾

近日盛傳蔡英文總統在5月20日卸任前，可能特赦前總統陳水扁。網友連日在陳水扁的社群平台詢問是否有此事，陳水扁在Threads社群平台逐一回留言指「毫無知悉」、「不知道」，今天上午他最新的文章，製作圖卡，寫下24字，似回應近日傳聞。

陳水扁今天上午在Threads發表文章，圖卡的背景圖案是2隻兔子飛踢瞬間畫面，為1名日本攝影師2022年在日本大久野島所拍攝，被踹的另1隻兔子面露痛苦，經過各國網友二創，已是知名哏圖。

陳水扁寫下，「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩，台灣咱的名，為伊來拍拼」。

針對蔡總統是否特赦陳水扁，總統府近期不斷重申，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。