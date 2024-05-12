蔡英文同框愛犬「鳳梨妹」 祝賀母親節快樂

總統蔡英文今天獻上任內最後一次的母親節祝福，她同框愛犬「旺來」鳳梨妹，祝福每一位媽媽，不只今天快樂，也要天天快樂、幸福、充滿活力。

蔡總統今天透過臉書發文表示，今天是母親節，她要向每一位媽媽說聲辛苦了。

蔡總統說，母親這個角色，在大家的印象中總是堅強又溫柔，但在現實生活中，每位母親都有自己的故事，她們有堅韌也有脆弱，有時努力奉獻，也有更多時候面對了許多艱難的選擇，承擔了不同壓力。

她說，在過去幾年，政府除了持續推動性別平等，也致力於性別友善職場，鼓勵男性參與分擔家務及育兒工作。不僅提升了托育服務的品質，也放寬育嬰留停的申請條件，而育嬰留停津貼，更從6成調升至8成，讓父母可以安心請假照顧孩子。

蔡總統表示，照顧家庭是家中每一位成員的責任，每一位女性，無論是否身為母親，都能在家中獲得尊重，也能得到實現自己夢想，追求美好生活的機會。