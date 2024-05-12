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促供電穩定 藍籲新政府檢討能源配比保留核能

中央社／ 台北12日電

國民黨智庫、國政基金會今天表示，呼籲即將上任的賴政府，因應2050淨零碳排，重新檢討能源配比，並保留核能為基載電力，維持穩定供電，不要讓民生用電及產業用電處在無預警停電的恐懼中，也不要淪落用肺發電，全民為錯誤政策付出健康代價。

產業界近日對核能議題討論熱絡，工總理事長潘俊榮日前表示，全世界正在運轉的核電廠有443座，另計畫推動100多座，呼籲新政府須思考能源、用水、缺工等產業面臨的挑戰，才能將企業留在台灣持續發展。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天發布新聞稿指出，夏日還沒真正到來，台灣卻已傳多次跳電消息，連台積電等多家用電大戶，都曾被「協調」緊急減少用電避免備轉容量率過低可能造成北台灣大停電，顯示民進黨政府過去一再強調「台灣不缺電」根本不可信。

國民黨智庫指出，民進黨政府規劃在2025年要將核電歸零，但現實情況是綠電短期內根本無法滿足核電缺口，重新走回火力發電的老路，受制於國際能源價格波動及碳排放等永續問題。非核家園的代價就是漲電價、高排碳或是頻缺電，任何一種都足以打擊台灣經濟穩定或環境永續。

國民黨智庫表示，目前台積電、三星英特爾正處於「決戰二奈米」階段，具風險性的能源政策，讓廠商暴露在生產風險中。若政府不調整能源政策，未來可能造成產業缺電、跳電或是繼續調漲電費，無異於是陷產業於高度風險之中，若再加上外資卻步，將不利台灣經濟發展。

國民黨智庫指出，國際能源署2022年發布報告指出2050要達到淨零碳排目標，核能發電量要倍增，繼續或增加使用核能的國家，未來可減少對化石燃料的依賴，減少碳排放。台灣也應該跟上世界多數主流國家的腳步，將核能作為減碳能源之一。

國民黨智庫表示，錯誤的能源政策，造成的外商投資卻步，電費調漲的通貨膨漲，以及碳關稅造成的出口衝擊，都是可預見的事，但更令人憂心的是，一旦台灣選擇放棄核能，而全球先進國家都朝著核能倍增的路上走，有一天若台灣要回頭要付出多大的代價。

三星 台積電 國民黨 核能 英特爾

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