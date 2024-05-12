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特赦陳水扁 許宇甄：蔡英文卡通「貓的報恩」看太多

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

蔡英文總統傳出可能於近日特赦涉多條貪汙罪嫌的前總統陳水扁，已有人士在拱陳水扁特赦後再選總統。國民黨立委許宇甄指出，陳水扁依法不能再選總統。另外，現在全國支持特赦陳水扁民調僅22%，蔡英文是否卡通貓的報恩看太多，要在卸任前做「英文報恩」。

國民黨立委許宇甄表示，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可再選總統，除非準總統賴清德為陳修法。而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選總統？除非民進黨要為了陳水扁一人來修法，將曾任前總統職務者除外，但民進黨敢這樣做嗎？陳水扁利用部分民眾對不懂法律規範的意識，要為自己創造特赦的正當性，果然是台灣最會選舉的政治人物。

許宇甄認為，要特赦陳水扁前，應請請陳水扁先向全國人民認錯、道歉，她也要呼籲陳，別整天只想著「不牢而獲」，現在是陳欠全國人民道歉，不是全國人民欠你自由權利。蔡英文總統明知民調支持特赦陳水扁只有22%，但仍要在卸任前頒布特赦令，愛貓的蔡英文應該是「貓的報恩」看太多遍，現在要做「英文報恩」。

許宇甄強調，特赦只能處理陳水扁被判刑確定的案子，至於停審中的案子要等準總統賴清德來大赦，或者修赦免法。既然陳水扁已恢復到生龍活虎狀態，還能擔任陳幸妤的訴訟代理人，並打贏一審官司，司法院應該重新審理陳水扁停審的案子，早點結束這長達20年鬧。

許宇甄指出，陳水扁若是清白就還他一個公道，如果罪證明確，三審定讞，該關就關，該還錢就還錢。若賴清德想再特赦就去做，反正賴的標準本來就是雙標，在賴清德的眼中，連民主進步黨中央黨部秘書長吳乃仁都是無罪的，未來是不是也要來特赦？

特赦 蔡英文 許宇甄 陳水扁

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