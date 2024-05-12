台灣外交新頁 裴洛西、維特齊回顧訪台關鍵時刻

總統蔡英文8年執政期間，台灣對外關係有許多重要時刻，2022年時任美國國會眾議院議長裴洛西訪台引發旋風；2020年，捷克參議院議長維特齊率團訪台喊出「我是台灣人」；在台日關係方面，挺台不遺餘力的日本前首相安倍晉三2022年遇刺身亡，但雙邊關係持續推進。

台灣在這8年國際聲量大增，各國政要競相訪台，成為一股熱潮。中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」內容，訪談裴洛西（NancyPelosi）、維特齊（Miloš Vystrčil）、日本議會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司等，從國外政要視角，觀察台灣外交關係近年重大發展。

裴洛西：蔡總統具備勇氣可靠 樹立成功領導典範

聽到台灣媒體來訪，裴洛西走進國會辦公室露出親切燦笑，她回憶卸任眾議長前夕，在2022年8月訪台，認為是趟「既知性又感性」的難忘旅程，若有機會再度獲邀，她仍樂意訪台。

裴洛西此行意義深遠，創下繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，睽違25年再有美國眾議長訪台的例子。裴洛西行前中國激烈恫嚇，讓訪團獲得全球關注，高達數百萬人上網追蹤她的班機是否降落台灣。

裴洛西說，在她訪台前不久，美國參議院才組成相當高階的訪團到台灣，中國一句話也沒吭，「許多人說中國抗議是衝著我個人來的，因我常年為香港民主與新疆人權發聲。」

「但中國沒讓我感到壓力，反而對受邀訪台覺得十分榮幸。」裴洛西說，機組員都很勇敢，應對中國意圖干擾航程的種種手段，她訪台之後，在世界各地得到正面回饋，「大家都說謝謝我訪問台灣」。

談到台灣印象，裴洛西打趣，她對台灣民主自由、人文社會印象深刻，尤其是超美味的食物，「或許文革後中國一流廚師都搬來台灣了」；她表示若再度受邀，將樂意訪台，她也希望更多美國政要持續訪台。

裴洛西並盛讚，蔡總統樹立了成功的領導典範，她認為蔡總統能深獲美國的信任與尊敬，因為蔡總統具備了勇氣、可靠及「對台灣的願景」。

邀蔡總統卸任後訪捷克 維特齊：絕不會排除這種可能性

捷克參議長維特齊2020年率90人大型訪團抵台，為台捷關係開啟新篇章，2023年，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在當選後與蔡總統通話，捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也率團訪台，讓捷克躍升為台灣在中東歐最親近的朋友。

維特齊在捷克參議院辦公室接受訪問，坦言面對中國強烈施壓，2020年訪台行確實是個挑戰，但更印證捷台擁有共享價值，應共同對抗威權，「那次訪台行不只對台灣意義深遠，對捷克也很重要，讓捷克挺起脊梁。」

維特齊說，他訪台在立院演講喊出「我是台灣人」並非脫稿演出，是想藉此表達他對台灣的處境感同身受，他認同台灣人堅持捍衛主權、尊嚴、領土完整、民主自由等理念，「戰勝威權只能靠挺身而出，不可能靠聽話或下跪贏得尊敬。」

捷克前參院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原規劃2020年初訪台，但遭中國高壓威脅，據傳導致柯佳洛猝死。維特齊說，柯佳洛的遺孀與女兒都指稱，柯佳洛接觸中國使館人員後「完全變了個人」，會在花園獨行或沉默寡言。

維特齊坦言，以他個人經驗，被中國施壓絕非鬧著玩的，中國使館會直接向他個人和同事施以可觀壓力，「甚至包括威脅」，幸而他妻子和周遭的人都很勇敢，足以挺過來；若雙方有進一步拓展合作的契機，他也很樂意再度訪台。

維特齊推崇蔡總統的領導力，讓台灣既站穩主權、民主、自由的立場，又不讓中國找到藉口侵略台灣，尤其蔡總統帶領台灣加入民主陣營，讓台灣不會落單，淪為威權體制可輕易下手的對象，「這種政治運作是相當高難度的」。

對於是否可能在蔡總統卸任後邀請她訪問捷克，維特齊說，「我絕不會排除這種可能性。」

古屋圭司：蔡總統形塑台灣人榮耀感 日台關係將續深化

日本國會跨黨派友台團體「日華懇」2023年成立50週年，成員近300人，占日本國會總人數4成。扮演日台議會外交重要推手的日華懇會長古屋圭司，不僅能以流利台語，重述已故日本首相安倍晉三的名言「台灣有事就是日本有事」，他也看好日台關係在新總統賴清德上任後將持續深化。

古屋圭司表示，台灣若有緊急情況，對日本、美國等其它享有共同價值的國家，都是緊急狀況，因此各國如何合作遏制中國，避免危機爆發是最重要的，「這也是為何台灣成為熱點，世界政要都積極訪問台灣」。

古屋圭司指出，蔡總統任內卓越的成就，大幅提升台灣在世界的影響力，日台沒有邦交，因此在他向蔡總統建議後，開啟了美日台議員戰略對話機制，希望今年能在台灣舉行第3屆對話。

台日除了政治交流，雙方民間友情是最堅實後盾。古屋圭司舉例，台灣疫情嚴峻時，日本率先捐贈台灣420萬劑疫苗，台灣回以善的循環，在2023年捐贈5支台灣人造林所產紅檜木，協助重建遭火災焚毀的世界文化遺產沖繩首里城，「這件善舉在日本廣為所知」。

古屋圭司認為，蔡總統任內許多講話讓他印象深刻，尤其是強調「身為台灣人是種榮譽和自豪」，這個論述太棒了；他父親古屋亨曾在二戰前被派到台灣總督府任職，因此他對台灣有很深厚感情，希望台灣人都能繼續保持對自己身分的驕傲感。