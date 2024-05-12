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產前一周仍上節目、質詢...鍾沛君住院待產 「不再害怕說母親節快樂」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員鍾沛君今天住進醫院待產，適逢母親節，她也在臉書表達思念已逝母親。而今年母親節上天讓她用最特別的方式過這一天，「也許餘生，我不再害怕說，母親節快樂。」圖／取自議員鍾沛君臉書
台北市議員鍾沛君今天住進醫院待產，適逢母親節，她也在臉書表達思念已逝母親。而今年母親節上天讓她用最特別的方式過這一天，「也許餘生，我不再害怕說，母親節快樂。」圖／取自議員鍾沛君臉書

台北市議員鍾沛君去年3月於專訪時任國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康節目中透露自己懷孕，她今在臉書分享自己將住院待產，鍾表示，產前倒數一周都還正常上通告、議會質詢，孩子也和她配合即好。今天恰逢母親節，鍾回憶，過去每到母親節總會思念已離世母親，但今年卻用如此不同方式度過這天，感觸很深，「也許餘生不再害怕說，母親節快樂。」

鍾沛君表示，未來產後一個月無法外出，但議員工作仍不會停歇，議會議程將以書面質詢替代，內容也會發布於臉書，排定的免費法扶暨市政問題反應仍按表操課，團隊同仁也會代替她出席地方活動，透過粉專信箱、官方line帳號的線上陳情案，會由一起遠端處理。

鍾沛君回憶，整個孕程經歷兩個會期、一次總統大選，以不分區立委提名人角色南來北往，「也算是人生難得體驗。」每一天和所有職業婦女一樣，努力在家庭和事業間找到平衡，在小事中獲得快樂和成就感。

鍾沛君說，母親已離世15年，過往跑地方行程，送出康乃馨當下，都讓她想到自己晚歸、不整理房間被媽媽罵的時刻，媽媽拿手菜「珍珠丸子」，自己從來沒有放下想念，今年母親節上天讓她用最特別的方式過這一天，「也許餘生，我不再害怕說，母親節快樂。」

母親節 議員 鍾沛君

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