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黃國昌「尊侯嗆綠」劍指新北 地方人士：民眾黨最怕的人是李四川

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌日前化身「微笑國昌」，贈送民眾康乃馨肥皂花。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌日前化身「微笑國昌」，贈送民眾康乃馨肥皂花。本報資料照片

民眾黨立委黃國昌近期勤跑新北，「尊侯嗆綠」劍指2026新北市長。藍營人士說，黃國昌勢必要拿到藍營選票，「我們要做好準備。」白營則說，談市長人選言之過早，扎根地方是主要任務。地方人士指出，民眾黨最害怕的國民黨人選是台北副市長李四川，但距離選戰還有2年，鹿死誰手未可知。

黃國昌近日積極在地方走跳，包括參加新北市長侯友宜的行動治理、地方說明會，甚至槓上民進黨立委林淑芬。被問及新北市長可能對手時，黃國昌日前表示，不管是雲林縣長張麗善、立委洪孟楷，國民黨在新北市還有資深立委林德福、羅明才，以及李四川，國民黨裡面有非常多資深優秀同事，大家共同關心新北都是好事，政黨有競爭是天經地義，但在競爭之餘合作推改革是重中之重。

侯友宜2026卸任，目前接班人選不明，副市長劉和然呼聲雖高，但藍營內部競爭人選多，可能成為民眾黨的機會；民進黨則寄望「藍白分裂」，光復2026新北市長更有機會。

地方人士說，民眾黨在新北地方根基不穩，採取砲打中央、搶攻藍營票策略，最好能複製侯友宜吸取中間選民的勝選模式，因此比起其他被點名的國民黨立委，民眾黨最怕的人選是既熟悉新北、行政歷練扎實又有聲量的李四川。民眾黨人士指出，黨內有人提出2026在六都皆要提市長人選，只不過最後是否真的有空間，還需考量，當務之急應積極拓展組織實力。

國民黨部新北黨部主委黃志雄說，各政黨提名機制都尚未啟動，國民黨內部人才濟濟，現在說由誰代表都太早，但黃國昌態度、趨勢已經很明顯，「我們要做好準備」；黃國昌對藍營示好是其選戰策略，民眾黨勢必要拿藍營支持者的票才有機會，但只要國民黨人選確定團結一致還是會勝選。

至於國民黨推誰對上黃國昌贏面較大？黃志雄笑說，首要是有意願，再來是有民意支持，雖然黃國昌點名的人都是國民黨優秀人選，但不一定會表態參選。

民眾黨新北黨部主委陳世軒說，現階段對民眾黨而言，扎根基層是首要任務，下半年規畫辦「里長共識營」，培訓有意參政的人參與連續性課程，邀請現任里長講課，談里長有哪些權義務、如何拜票等技巧，議員提名各選區也不會缺席，但市長人選現在還言之過早。

國民黨 李四川 民眾黨 黃國昌

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