特赦後再選總統？ 陳水扁：永遠不會

政壇盛傳蔡英文總統卸任前可能特赦前總統陳水扁；讓扁迷欣喜期待，紛紛湧入陳水扁經營的社群平台「Threads」留言，不過，陳水扁連日一貫回答「毫無知悉」。還有網友問他「可以低調點嗎？」，陳水扁回答，「夠低調了！」

陳水扁認真經營社群平台，製作圖卡、發文頻率高，他在Threads的「YonGe Chen」帳號更是幾乎每則留言都會回覆，目前已有4.6萬名粉絲，堪稱網紅。

近來因為特赦議題，扁迷湧入陳水扁的Threads問本人看法，不過，陳水扁始終回答「毫無知悉」、「不知道」、「不清楚」。還有網友問，「國內外的特赦，有像這樣附加免刑不免罪的嗎？」陳水扁表示，「沒有吧！？」

有網友貼上媒體報導內容，問是否真的綠營已私下接觸陳水扁問對特赦意見。對此，陳水扁表示，「沒有這一回事」。