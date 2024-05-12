特赦後再選總統？ 陳水扁：永遠不會
政壇盛傳蔡英文總統卸任前可能特赦前總統陳水扁；讓扁迷欣喜期待，紛紛湧入陳水扁經營的社群平台「Threads」留言，不過，陳水扁連日一貫回答「毫無知悉」。還有網友問他「可以低調點嗎？」，陳水扁回答，「夠低調了！」
陳水扁認真經營社群平台，製作圖卡、發文頻率高，他在Threads的「YonGe Chen」帳號更是幾乎每則留言都會回覆，目前已有4.6萬名粉絲，堪稱網紅。
近來因為特赦議題，扁迷湧入陳水扁的Threads問本人看法，不過，陳水扁始終回答「毫無知悉」、「不知道」、「不清楚」。還有網友問，「國內外的特赦，有像這樣附加免刑不免罪的嗎？」陳水扁表示，「沒有吧！？」
有網友貼上媒體報導內容，問是否真的綠營已私下接觸陳水扁問對特赦意見。對此，陳水扁表示，「沒有這一回事」。
死忠扁迷留言，「支持再出來選總統」，陳水扁表示，「永遠不會！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言