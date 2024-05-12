加速輔導寺廟、教堂轉型 內政部擬推「宗教法人法」

全台登記立案的寺廟和教會總數約一萬五千多間，但還有許多未登記，內政部日前舉行宗教事務諮詢委員會議，內政部長林右昌表示，為促進同時開放第五次未登記寺廟補辦登記，並納入教會、教堂等兩大解決方案，同步研議制定「宗教法人法」，完成立法後符合一定要件的寺廟、教會及教堂，會依法轉為正式合法的宗教法人。

林右昌表示，內政部全力協助寺廟補辦登記及輔導合法化的目標不變，已朝開放第五次未登記寺廟補登記，但考量前四次宗教寺廟補辦登記採「先發給登記證、再輔導合法化」的作法，輔導成效不佳，完成合法化的比率只有百分之二點九，近期將研議再次開放寺廟補辦登記，並納入教會、教堂。

林右昌指出，內政部優先解決未登記寺廟、教會、教堂登記立案及取得權利主體資格等基本問題，就符合組織運作正常、財報申報正常，非位於一級環境敏感地區、建物結構消防經評估為安全的宗教建物，進行「專案列冊、優先輔導」，優先發給輔導證，輔導組織正常運作。

林右昌指出，內政部同步研議制定「宗教法人法」，在完成立法後符合一定要件的寺廟教會堂，就會依法轉換為正式合法的宗教法人。轉換完成後，就能以法人名義依區域計畫法規定申辦非都市土地變更編定，或依國土計畫法申請同意使用、都市計畫通盤檢討變更及申領建築物使用執照，完成土地及建築物合法化。

為解決宗教不動產「借名登記」的問題，內政部公布的暫行條例申請期限將於六月十一日屆滿，部分宗教團體反映申請權利歸屬審認應備文件可能準備不及，林右昌說，預計修法研議延長一或二年，會盡快啟動修法程序。

內政部統計，截至二○二一年底，台灣共有廿二種宗教信仰，登記超過一萬五千一百八十六個宗教據點。宗教及禮制司長林清淇指出，現行登記有案的財團法人或寺院宮廟的宗教團體，都必須依法向主管的內政部或地方政府申報財報，若有斂財的情況，也會據此加以檢視。

林清淇說，研議宗教法人法是為加速輔導寺廟、教會及教堂轉型，促其正常運作，協助解決相關弊端，再搭配原有的財報機制，兩種政策工具雙管齊下促進宗教團體依法律規範運作，不會有空有法律卻派不上用場的情況。