蔡趕在520前「拆彈」特赦？ 扁：政治案件政治解決

蔡英文總統五月廿日卸任，傳出蔡總統可能在下周特赦前總統陳水扁，採「免刑不免罪」，綠營大多樂觀其成，藍營則批，民意不支持這種作法。陳水扁昨透過社群媒體表示，他對特赦一事「毫無知悉」，但他強調，「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

總統府近期對於特赦陳水扁議題不斷重申，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

國民黨立委許宇甄表示，支持特赦陳水扁的民調只有廿二％，蔡總統卻不顧民意反對，置司法於不顧，要在下周特赦救阿扁，只為回報當年提攜之恩。

許宇甄說，陳水扁涉犯案件多，只能對已判刑確定案件特赦，尚未審結的二次金改貪汙案、教唆偽證案、侵佔機密公文案、陳敏薰買官一千萬洗錢案都無法適用，難道這四案要改讓賴清德以大赦方式處理？還是要在立法院提案修正赦免法，讓陳水扁可以免去貪汙等罪的追訴，再次特赦？

許宇甄強調，要給誰特赦是總統的特權，但陳水扁迄今沒有認錯、道歉、還錢，還利用保外就醫期間挑戰司法，公然出席各種公開活動，蔡英文卻要在卸任前幫貪汙十一億且無悔意的前總統特赦，民意並不支持這種作法。

民進黨立委許智傑表示，雖然沒有聽聞相關細節，但若屬實，尊重蔡總統的職權，「希望能化解扁案長期以來政治對立」。