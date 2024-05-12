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冷眼集／陳水扁至今未認罪 綠特赦恐惹眾怒

聯合報／ 記者周佑政
前總統陳水扁2008年遭特偵組以五大罪名向法院聲請羈押禁見，陳水扁高舉戴著手銬雙手，高喊「政治迫害」。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁2008年遭特偵組以五大罪名向法院聲請羈押禁見，陳水扁高舉戴著手銬雙手，高喊「政治迫害」。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統執政八年以來，並未如獨派期望特赦陳水扁，如今蔡總統任期將屆，特赦扁議題又浮上檯面；特赦陳水扁與否存在法律與政治問題，陳水扁希望「政治案件，政治解決」，但陳水扁貪汙犯罪是事實，扁案爭議迄今十多年，陳水扁從未認罪道歉，如何談論特赦？蔡政府硬要在五二○前特赦扁，不只無法替賴清德拆彈，反而可能引發更大的社會對立。

陳水扁涉及的弊案高達十件，其中四案已經定讞，另外四案則因陳水扁身體因素、保外就醫處於停審狀態。能談論特赦的案件是已經定讞的，包含合併執行判刑廿年的龍潭購地弊案、陳敏薰一千萬元買官貪汙案、二次金改元大併復華、海外洗錢等四案。

陳水扁所涉及的案件，共有十一億元貪汙所得，包括已經沒入國庫的三億元，以及查扣中的八億元。不論如何，陳水扁從過去到現在，始終堅持他所涉及的相關案件是「政治辦案」，因此拒絕認罪，也拒絕道歉。

過去八年來，蔡總統執政期間，來自獨派與深綠團體要求特赦陳水扁的壓力從未停止，甚至連陳水扁本人也曾公開表示，「特赦的阻力仍在於蔡英文」；但蔡總統主政下的民進黨政府，始終未對特赦扁輕易表態，主要原因自然是在陳水扁不願認罪的情況下，貿然行使特赦權，恐引發極大的社會反彈。

如今在蔡總統即將卸任之際，不斷有「特定管道」拋出特赦陳水扁議題「試水溫」，在五二○新任總統賴清德上任前，替賴清德拆除陳水扁這顆「政治炸彈」的政治企圖，宛如司馬昭之心；過去八年蔡政府「堅持」不特赦扁，若此時特赦，不但無法自圓其說，更以對社會交代。

陳水扁二○○八年卸任總統不到三個月，就曾親自召開記者會，坦承「我曾經做了法律所不許可的事」；當年的陳水扁有認錯的勇氣，但隨後對於涉及的眾多案件卻又改口是「政治辦案」，不論在法律與道德上都難以令人民信服；十幾年過去，陳水扁迄今依舊不認罪，在此情況下，如果民進黨政府強行特赦，恐將招致巨大的民意反撲。

特赦 蔡英文 陳水扁

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