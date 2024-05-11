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獨／立院下周一審工會法 銓敘部：彙整各方意見再送草案

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
銓敘部政務次長朱楠賢。圖/聯合報系資料照片
銓敘部政務次長朱楠賢。圖/聯合報系資料照片

國民黨立委王育敏、王鴻薇等人提出「工會法第四條及第六條條文修正草案」，主張明定消防員可依法加入工會，立法院衛環委員會安排13日審查。銓敘部政務次長朱楠賢今天表示，因屆期不連續，考試院去年10月送出的草案遭退回，會根據13日立院審查結果，彙整各方意見，再將草案調整送交立院。

朱楠賢指出，團結權、協商權、爭議權是「勞動三權」。考試院和行政院達成政策共識，去年10月將公務人員協會法草案送交立法院審查，但因屆期不連續被退回。下周一立法院衛環委員會安排備詢，會根據審查結果，彙整各方意見。

朱楠賢表示，會根據下周一立法院衛環委員會審酌團結權、協商權是否有再進一步放寬的必要，根據各方需求，重新再來修正公務人員協會法修正草案，再送立法院，不會拿上次的版本直接再送；因為有些意見也值得重視，會再看看如何斟酌與修正。

朱楠賢表示，考試院去年10月已送交公務人員協會法修正草案，大幅放寬團結權與協商權，考試院現在的立場還是希望可以用協會法。現在只有二級機關可以設特種協會，若放寬，未來三級機關也可設置，警政署或消防署可以直接設，且門檻降低。

朱楠賢指出，目前設置特種協會的門檻是800人，考試院之前提出的版本，警消組特種協會門檻從800人降到400人，以消防員1萬6千多人來說，組特種協會的400人門檻僅佔約百分二點五，門檻很低，不會找不到人，利於警消成立協會，提升團結權。

朱楠賢指出，協商權方面，考試院主張增加可協商事項，包括工作評價、工作簡化等問題，都可納入協商範圍。就法制面來講，警察跟消防人員是根據公務人員任用法32條所定條例的適用對象，所以基本上是算公務人員，除了放寬團結權、協商權，就法制面來說，警消並非勞工，銓敘部希望走適用公務員的法規來運作。

朱楠賢表示，考試院調查美日韓德法等國作法，發現這些國家對於警消組工會都有嚴格限制，例如新加坡跟韓國不能組，有些國則是可以組但高度限制。考試院認為警消權益不該拖離公務員範疇，不然會很奇怪。

朱楠賢指出，警消退休都適用公務員制度，若採取工會法的方式去運作，就會很奇怪，因此考試院立場，是希望勞工、公務員是分開的；但針對警消權益，考試院立場是放寬處理。

朱楠賢表示，考試院去年十月送草案，後來也調查各縣市政府意見。其中五、六個縣市贊成使用工會法，十五個縣市包括五都和院轄市都反對，不贊成使用工會法，一個機關沒意見。

朱楠賢透露，台北、新北、台中、高雄、台南等院轄市都採保留態度，因此未來地方消防局要組產業工會，跟縣市政府間會有歧見，這是很重要的調查結果，周一在立院也會提出說明讓立委參考。

消防員工作權益促進會去年在凱道前舉辦國殤日追思晚會，以燭光、鮮花悼念因公殉職的消防員，並爭取消防員適用職安法保障，以及組織工會等訴求。圖／聯合報系資料照片
消防員工作權益促進會去年在凱道前舉辦國殤日追思晚會，以燭光、鮮花悼念因公殉職的消防員，並爭取消防員適用職安法保障，以及組織工會等訴求。圖／聯合報系資料照片

立法院 考試院 門檻

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