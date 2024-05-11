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自爆遭「無良公關」跟騷 徐巧芯：心生畏懼已提告

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯在臉書表示，她近日遭前「無良公關」臉書版主跟騷，經多次騷擾後，已使她心生畏懼，今天正式來到松山分局提告違反「跟騷法」。徐強調，側翼的霸凌、騷擾、羞辱，對她是沒有用的，她是會越戰越猛的那種人。

徐巧芯表示，2024大選前，一名側翼公開抹黑她及台北市長蔣萬安，此人在被她提告以後，臉書轉生「台北松信資深綠吱」，試圖對她報仇。

徐巧芯說，昨天據說在員警巡邏時，發現一名男子在她家對面鬼鬼祟祟，遭到被臨檢，原來又是「無良公關」。該男後來在臉書上說自己要去吃「劉媽媽涼麵」，但她的助理剛好在附近，根據助理陳述，該男根本不是要去吃涼麵，就是躲在她家對面偷窺。

徐巧芯指出，從該男的臉書看來，不是第一次來，曾發過一張拍攝她家信箱的圖放在臉書上，該男還曾經說，「爬完山就要直接前往」等語；更不用說在她的臉書上日日留言騷擾，且該男的臉書或IG上也全部都是她。

徐巧芯說，這樣多次的騷擾，已使她心生畏懼，也已符合跟騷法多項要件，相關證據皆已搜集並提供給警方，因此今天正式來到松山分局提告違反「跟騷法」。她強調，「側翼的霸凌、騷擾、羞辱，對我是沒有用的，我就是會越戰越猛的那種人」。多名國民黨立委見狀後，紛紛留言力挺徐巧芯。

國民黨立委徐巧芯今天到松山分局提告前「無良公關」臉書版主違反「跟騷法」。圖／擷取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯今天到松山分局提告前「無良公關」臉書版主違反「跟騷法」。圖／擷取自徐巧芯臉書

側翼 徐巧芯 提告

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