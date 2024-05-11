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京華城容積率提高非一次到位 陳宥丞：並無不法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

藍綠陣營持續追打「京華城」案。台北市議員陳宥丞表示，台北市長蔣萬安在回給監察院的報告中，指出該案沒有利益衝突跟瑕疵行事，才允許開發，且京華城容積率提高並非一步到位，一切合法取得。

面對近來無端捲入政治風暴，京華城董事長陳玉坤於上月在「京華城被霸凌的前世今生」記者會中指出，京華城560%容積是基準容積，當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，再加上依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，以及花費約44億元取得容積移轉30%，總計京華城才有840%容積率，無任何一任台北市長圖利。

陳宥丞表示，京華城容積率原先為390%，郝龍斌市府任內，京華城多次申請增加容積都沒過，直到2016年監察院提出糾正案才改為560%，2021年再依法增加20%容積獎勵，還有京華城自己申請的30%容積移轉，容積率才又提高到840%。

陳宥丞指出，京華城容積率從390%跳到840%，不是一次調整，中間還經過560%這一關，而且是柯文哲市府幫前朝郝龍斌政府收拾爛攤子。他說，根據監察院報告，郝市府當時不願意作為，因此柯文哲幫忙收拾爛攤子，這是事實。

陳宥丞說，後來經過2020年7月30日、12月，隔年3月、7月不同委員會和審議調查小組後，最後才在給共識決及委員會決議下，給京華城容積獎勵，一切合法。

陳宥丞表示，程序上，監察院確實有糾正，蔣萬安市府也作出檢討報告，但當時回給監察院有4大點，指出都發局有召開諮詢會議，專案小組也有嚴謹把關，並沒有利益衝突跟瑕疵行事；且過程中，有參考公益性、對價性，以及要求相關公益設施等非常多項目，最後到委員會確認，才允許開發。

民眾黨發言人吳怡萱也說明，在京華城案裡，藍營議員稱柯市府讓京華城容積率從392%到840%，完全省略中間過程，是在幫前市長郝龍斌說話。她指出，根本原因是，監察院糾正郝市府時期認定的392%容積率，才有2018年柯市府時任副市長林欽榮主持的都委會，按監察院糾正內容修正容積率為560%。

容積率 監察院

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