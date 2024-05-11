傳藍黨團擬發動質詢車輪戰 洪孟楷：沒針對特別委員會發動

國民黨立委徐巧芯被外交部控告洩密案餘波盪漾，有周刊報導稱，國民黨團為聲援徐巧芯，將在下周一立法院外交及國防委員會對外交部發動質詢車輪戰。國民黨團書記長洪孟楷駁斥，沒有針對外交國防委員會有特別動作，國民黨委員都是秉持專業去問政。

周刊報導稱，國民黨立委內部群組在得知外交部要提告徐巧芯後，群起激憤，不僅形成共識將於下周一外交及國防委員會對外交部發動質詢車輪戰，更點名立委吳宗憲獻策，由其他藍委逼提告的外交部具狀給檢察官，表達外交部希望此案不起訴。

對此，吳宗憲透過聲明表示，告訴乃論案件中，被告要求告訴人撤告；非告訴乃論案件中，被告要求告訴人具狀向檢察官表示不追究，這個在司法實務中都是常態，決定權也在告訴人。既然外交部長吳釗燮覺得提告後很痛苦，那就該表示不告了吧。

針對是否發動質詢車輪戰，吳宗憲澄清，他本人從未要求或指示其他立委同仁連番質詢外交部。洪孟楷受訪也說，每一次委員會開會來的國民黨委員，都是秉持質詢專業去問政，沒有針對下周一外交國防委員會特別有怎麼樣的動作；他強調，一切依照各委員的專業去做質詢。