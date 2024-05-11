快訊

疑捷運偷情遭活逮！調查局高官十指緊扣女調查官 督察處火速追查

戲劇效果？以國大使絞碎憲章 聯合國發言人「1舉動」獲讚：我看多了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳藍黨團擬發動質詢車輪戰 洪孟楷：沒針對特別委員會發動

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯被外交部控告洩密案餘波盪漾，有周刊報導稱，國民黨團為聲援徐巧芯，將在下周一立法院外交及國防委員會對外交部發動質詢車輪戰。國民黨團書記長洪孟楷駁斥，沒有針對外交國防委員會有特別動作，國民黨委員都是秉持專業去問政。

周刊報導稱，國民黨立委內部群組在得知外交部要提告徐巧芯後，群起激憤，不僅形成共識將於下周一外交及國防委員會對外交部發動質詢車輪戰，更點名立委吳宗憲獻策，由其他藍委逼提告的外交部具狀給檢察官，表達外交部希望此案不起訴。

對此，吳宗憲透過聲明表示，告訴乃論案件中，被告要求告訴人撤告；非告訴乃論案件中，被告要求告訴人具狀向檢察官表示不追究，這個在司法實務中都是常態，決定權也在告訴人。既然外交部長吳釗燮覺得提告後很痛苦，那就該表示不告了吧。

針對是否發動質詢車輪戰，吳宗憲澄清，他本人從未要求或指示其他立委同仁連番質詢外交部。洪孟楷受訪也說，每一次委員會開會來的國民黨委員，都是秉持質詢專業去問政，沒有針對下周一外交國防委員會特別有怎麼樣的動作；他強調，一切依照各委員的專業去做質詢。

國民黨 外交部 提告

延伸閱讀

外交部提告徐巧芯 江啟臣：不樂見立法與行政對立

建議徐巧芯認錯引風波 呂家愷澄清：她說的是事實

藍委缺席賴清德就職？ 洪孟楷：當天無放假以公務為主

吳釗燮稱提告很傷心 徐巧芯預告下周再戰：陳吉仲也常哭

相關新聞

京華城容積率提高非一次到位 陳宥丞：並無不法

藍綠陣營持續追打「京華城」案。台北市議員陳宥丞表示，台北市長蔣萬安在回給監察院的報告中，指出該案沒有利益衝突跟瑕疵行事，...

酸黃國昌是侯友宜盲從信徒 林淑芬：要讓蘆洲萬劫不復

蘆洲南北側案爭議延燒，立委林淑芬嗆立委黃國昌圖利財團，黃今早在板橋發康乃馨則嗆，「民進黨圖利財團時，怎麼沒看林出來吭一聲...

獨享昔日時力空間又寄生國會？ 民眾黨團：依規定借用

昔日民眾黨團與時代力量黨團分別使用立法院青島三館三樓與二樓，本屆時力黨團結束後，民眾黨團近期頻在原時力黨團空間舉辦記者會...

影／核二比照核一模式調解？ 侯友宜：靜待司法結果

新北市府昨核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫，延宕11年，最終趕在最後核定日通過，市府請經濟部負起主管機關責任督促台電...

影／黃國昌曝藍營為蘆南蘆北有聯繫 侯友宜回應了

蘆洲南北側案爭議延燒，立委黃國昌今早受訪表示，過程中藍營也有不少議員，甚至市長侯友宜那邊都有一些聯絡，對於不分黨派推市政...

傳藍黨團擬發動質詢車輪戰 洪孟楷：沒針對特別委員會發動

國民黨立委徐巧芯被外交部控告洩密案餘波盪漾，有周刊報導稱，國民黨團為聲援徐巧芯，將在下周一立法院外交及國防委員會對外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。