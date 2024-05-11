獨享昔日時力空間又寄生國會？ 民眾黨團：依規定借用
昔日民眾黨團與時代力量黨團分別使用立法院青島三館三樓與二樓，本屆時力黨團結束後，民眾黨團近期頻在原時力黨團空間舉辦記者會，被質疑占用。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，目前二樓是立法院的會議室，屬於公用開放空間，民眾黨團每次都有依規定登記借用，並非民眾黨團獨享，也沒有占用，純屬誤會。
依據立法院政黨黨團辦公室設置辦法第4條，政黨黨團辦公室面積大小，依各該政黨在立法院委員席次多寡、基本作業需要及立法院現有房舍可能提供狀況協調辦理。民眾黨團被質疑獨享昔日時力黨團空間，民眾黨團只有8名成員，黨團辦公室空間卻比藍、黨團還大。顯然不合規定。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，聽到消息無比羨慕，民眾黨團獨棟使用，空間又是民進黨團的兩倍大，是否占用民眾黨團要自己說明，只要經合理程序借用，當然各黨團都可以借用。
陳智菡解釋，目前二樓是立法院的會議室，屬於公用開放空間，民眾黨團每次都有依規定登記借用，並非民眾黨團獨享，也沒有占用，純屬誤會。
立法院總務單位人士指出，立法院青島三館二樓是以前時代力量黨團辦公室，清空整修後變成「立法院會議室」，目前開放立委線上申請後「借用」，經查民眾黨確實有常態申請借用二樓會議室。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言