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獨享昔日時力空間又寄生國會？ 民眾黨團：依規定借用

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨團頻頻使用立法院青島三館二樓會議室舉辦記者會，被質疑長期占用。民眾黨團主任陳智菡表示，該空間是公共使用的會議室，每次使用都有登記借用，沒有占用的情況。記者林縉明／攝影
民眾黨團頻頻使用立法院青島三館二樓會議室舉辦記者會，被質疑長期占用。民眾黨團主任陳智菡表示，該空間是公共使用的會議室，每次使用都有登記借用，沒有占用的情況。記者林縉明／攝影

昔日民眾黨團與時代力量黨團分別使用立法院青島三館三樓與二樓，本屆時力黨團結束後，民眾黨團近期頻在原時力黨團空間舉辦記者會，被質疑占用。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，目前二樓是立法院的會議室，屬於公用開放空間，民眾黨團每次都有依規定登記借用，並非民眾黨團獨享，也沒有占用，純屬誤會。

依據立法院政黨黨團辦公室設置辦法第4條，政黨黨團辦公室面積大小，依各該政黨在立法院委員席次多寡、基本作業需要及立法院現有房舍可能提供狀況協調辦理。民眾黨團被質疑獨享昔日時力黨團空間，民眾黨團只有8名成員，黨團辦公室空間卻比藍、黨團還大。顯然不合規定。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，聽到消息無比羨慕，民眾黨團獨棟使用，空間又是民進黨團的兩倍大，是否占用民眾黨團要自己說明，只要經合理程序借用，當然各黨團都可以借用。

陳智菡解釋，目前二樓是立法院的會議室，屬於公用開放空間，民眾黨團每次都有依規定登記借用，並非民眾黨團獨享，也沒有占用，純屬誤會。

立法院總務單位人士指出，立法院青島三館二樓是以前時代力量黨團辦公室，清空整修後變成「立法院會議室」，目前開放立委線上申請後「借用」，經查民眾黨確實有常態申請借用二樓會議室。

時代力量 民眾黨 立法院

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