排審工會法納消防員 王育敏：政府若反對須說服外界

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全等，但政府傾向修改「公務人員協會法」。立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。王育敏表示，政府如果反對的話，就必須提出相關配套說服外界。

衛環委員會召委王育敏下周一、三排審由國民黨團、民眾黨團、王育敏等人、陳菁徽等人擬具的「工會法部分條文修正案」。其中藍營三版本均主張「消防人員得依本法組織及加入工會」，民眾黨團則主張警察人員跟消防人員都能組織並加入工會。

至於基層消防員關心的罷工權，王育敏受訪表示，組工會跟罷工是兩件事，有的可以組工會，但不一定有罷工權；且罷工在國外也要維持一定的運作跟比例，所以不是完全畫上等號，這個在修法的時候，大家再來討論。

不過，王育敏也提到，他們提出修法後，主管機關包括內政部、銓敘部，到相關部會送來的報告顯示，主管機關不同意修法，所以下周一先詢答，周三再來看共識到什麼程度，如果沒有共識的話，可能也沒有辦法馬上處理。

王育敏指出，官方提供的報告都說公務人員可以組協會，從協會去強化消防員的權益保障，下周一開會之後，政府部門要是反對的話，那應該提出來可以說服外界的改善方案，這是政府的責任，因為很多年輕的消防弟兄想組工會，就是覺得消防員的權益沒有獲得保障。

王育敏強調，立法院是共識決，所以要看下周大家實質討論的結果，民進黨立委的表態也很重要，如果綠委們跟政府站在一起，強烈反對的話，那修法分歧就會比較大；但如果綠委們中立，覺得是可以前進的方向，那當然就有修法的可能，一切都還是要等下周委員會具體討論之後才知道。