快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排審工會法納消防員 王育敏：政府若反對須說服外界

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全等，但政府傾向修改「公務人員協會法」。立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。圖／聯合報系資料照片
屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全等，但政府傾向修改「公務人員協會法」。立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。圖／聯合報系資料照片

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全等，但政府傾向修改「公務人員協會法」。立法院社會福利及衛生環境委員會下周排審「工會法部分條文修正案」，邀請相關部分討論消防員組工會的可行性。王育敏表示，政府如果反對的話，就必須提出相關配套說服外界。

衛環委員會召委王育敏下周一、三排審由國民黨團、民眾黨團、王育敏等人、陳菁徽等人擬具的「工會法部分條文修正案」。其中藍營三版本均主張「消防人員得依本法組織及加入工會」，民眾黨團則主張警察人員跟消防人員都能組織並加入工會。

至於基層消防員關心的罷工權，王育敏受訪表示，組工會跟罷工是兩件事，有的可以組工會，但不一定有罷工權；且罷工在國外也要維持一定的運作跟比例，所以不是完全畫上等號，這個在修法的時候，大家再來討論。

不過，王育敏也提到，他們提出修法後，主管機關包括內政部、銓敘部，到相關部會送來的報告顯示，主管機關不同意修法，所以下周一先詢答，周三再來看共識到什麼程度，如果沒有共識的話，可能也沒有辦法馬上處理。

王育敏指出，官方提供的報告都說公務人員可以組協會，從協會去強化消防員的權益保障，下周一開會之後，政府部門要是反對的話，那應該提出來可以說服外界的改善方案，這是政府的責任，因為很多年輕的消防弟兄想組工會，就是覺得消防員的權益沒有獲得保障。

王育敏強調，立法院是共識決，所以要看下周大家實質討論的結果，民進黨立委的表態也很重要，如果綠委們跟政府站在一起，強烈反對的話，那修法分歧就會比較大；但如果綠委們中立，覺得是可以前進的方向，那當然就有修法的可能，一切都還是要等下周委員會具體討論之後才知道。

修法 消防員 王育敏

延伸閱讀

林國慶立委落選韓國瑜聘立法院榮譽顧問 他這樣看待

台灣工時世界第六 王育敏：勞工過勞沒改善是恥辱

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

業者送驗黑胡椒粉檢出蘇丹紅 薛瑞元直言這點比較奇怪

相關新聞

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

民進黨前副秘書長林飛帆傳將入國安會擔任副秘書長或諮詢委員一職。國民黨立委王鴻薇今天表示，林飛帆進到國安會薪水又會三級跳，...

影／核二比照核一模式調解？ 侯友宜：靜待司法結果

新北市府昨核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫，延宕11年，最終趕在最後核定日通過，市府請經濟部負起主管機關責任督促台電...

影／黃國昌曝藍營為蘆南蘆北有聯繫 侯友宜回應了

蘆洲南北側案爭議延燒，立委黃國昌今早受訪表示，過程中藍營也有不少議員，甚至市長侯友宜那邊都有一些聯絡，對於不分黨派推市政...

罷免謝國樑連署第2階段起跑見人潮 市府：很多亮眼施政

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，今天起展開第二階段連署，7個連署站出現人潮前往連署，拆樑行動小組...

獨享昔日時力空間又寄生國會？ 民眾黨團：依規定借用

昔日民眾黨團與時代力量黨團分別使用立法院青島三館三樓與二樓，本屆時力黨團結束後，民眾黨團近期頻在原時力黨團空間舉辦記者會...

藍白修工會法納消防員 內政部：應回歸公務人員協會法

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會，但政府傾向修改「公務人員協會法」，立法院衛環委員會下周排審「工會法」部分條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。