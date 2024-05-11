北士科案遭質疑 中市議員要求林育鴻公開說明

前台北市長柯文哲疑涉入北士科案，會議由時任市府副秘書長林育鴻主持，事件爆發後，現為中市副秘書長的林育鴻至今仍低調，多名中市議員認為，市府應嚴肅面對，對外說明清楚。

柯文哲任內通過的北士科設定地上權案疑涉會議紀錄造假，北市議員游淑慧日前曾指出，與會的元大人壽代表與現任市府官員說法南轅北轍，包含會議時間點、內容都矛盾。

政治評論員李正皓今天在臉書（Facebook）發文表示，他取得3封信件，證明元大人壽從頭到尾對北士科的案件沒有興趣，當時台北市政府二度邀約元大人壽開會，元大人壽僅以「本公司不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加」一句話拒絕台北市政府的邀約。

李正皓指出，時任台北市副秘書長林育鴻訪談元大人壽談論北士科的會議紀錄造假的可能性極高，這已違反刑法211條，偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，可處1年以上7年以下有期徒刑。

林育鴻現為台中市政府副秘書長，記者今天撥打他電話未接，中市府則表示，相關議題暫無回應。

民進黨籍台中市議員黃守達今天接受記者電話訪問時表示，台中市長盧秀燕當初將柯市府的副秘書長延攬進台中，一定有她的理由，但今天如果台中市的副秘書長，捲入之前台北市發生的弊案，應該要出面說明清楚、對市民負責，都是應該盡到的責任，盧秀燕是想要謀大位的人，對這種事情遮遮掩掩的話，如何取信於民。

民進黨台中市議員江肇國則認為，中市府要嚴肅面對這件事，延攬來的官員，過去若曾涉及不法，對市府也會有影響，市府除應呼籲林育鴻要出面說清楚，也要協助相關調查，包括台北市議會目前成立的調查委員會等，都應要求林育鴻配合調查。