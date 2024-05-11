美議員協助台灣夥伴抗中 學者：為台建外交防線

美國議員推法案撥1.2億美元援助，協助台灣夥伴抗中脅迫。學者今天表示，美方機動應對中共對台全方面威脅，提供台灣官方及非官方的夥伴，反制中共勢力滲透，為台灣建立外交防線，為避免中共對美實施戰略牽制，強化台灣盟友網路對美方也至關重要。

520總統就職前夕，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會提出法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元基金，援助台灣遭受中共脅迫的官方及非官方夥伴，從而強化台灣的全球盟友網路。

外交部表示，感謝美國國會以及眾院中國特別委員會成員繼今年2月首度率團訪台後，持續頻繁透過提出法案、決議案及公開發言等具體行動及多元方式，積極展現對強化台灣安全與國際參與、以及反制中國惡意影響力的跨黨派強勁支持。

外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切協調，穩健深化台美堅若磐石的全球合作夥伴關係。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天告訴中央社記者，隨著中共對台動作頻繁，美方這項舉動機動地應對中共對台全方面威脅。

每年領銜推動的國防授權法持續納入包括「對外軍事融資」（FMF）及「總統提用權」（PDA）等各項提升台美安全合作的政策工具；蘇紫雲說，前述屬於「硬的實力」，而美國議員推法案援助台灣盟友抗中脅迫，算是「軟實力的應對」，提供台灣官方及非官方夥伴，反制中共勢力滲透，為台灣建立外交防線。

美中戰略競爭特別委員會（House Select Committeeon China）發布聲明指出，共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）及民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出跨黨派「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）。

蘇紫雲說，對美國來說，國家利益是跨黨派的，雖然共和黨、民主黨因為選舉競爭激烈，但應對中共的作為是不分黨派的認知目標。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，經濟條件較弱的台灣邦交國，經常成為中共利用財政援助拉攏對象，不僅脅迫、也透過利誘手段接觸。

揭仲指出，此外，許多具有重要影響力、友好台灣的非邦交國也成為中共試圖影響的對象，因此該法案希望透過提供援助方式，讓邦交國一定程度地不受中共影響，也協助非邦交國抵禦中共壓力。

揭仲表示，美方對南太平洋援助計畫更聚焦，而美方援助台灣遭受中共脅迫的官方及非官方夥伴，強化台灣全球盟友網路，事實上對美方也有利。

南太平洋島國連接了東南亞、澳洲、紐西蘭、北美洲、南美洲和南極大陸，成為各大洲海空航線和海底電纜的必經之處，是極其重要性的戰略通道。揭仲說，北京若爭取到這些南太平洋島國的合作，不僅擴張其對全球航運交通的影響力，更可能開闢與拉丁美洲間的新航線，使北京能強化在華府後院的實力，從背後對華府實施戰略牽制，因此這對美方利益也至關重要。