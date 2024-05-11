核電爭議未歇！38年前「反六輕」團隊再聚首　游錫堃：反對核能

38年前成立的「噶瑪蘭周刊」是反對六輕進駐宜蘭的重要推手，創刊人行政院前院長游錫堃、發行人準公共工程會主委陳金德等人，今天再次在羅東「合體」。游錫堃說，反六輕運動讓宜蘭成為全國環保運動的先驅者，對於近期重啟核能的爭議，他也會秉持初衷，繼續反核。

30多年前，台塑集團打算在宜蘭興建「第六套輕油裂解廠」（下稱六輕），時任台灣省議員的游錫堃1986年5月11日創立噶瑪蘭周刊，意在阻止六輕進駐宜蘭，撰寫多篇報導並發動群眾運動，也讓時任縣長陳定南改變最初「有條件歡迎設廠」的態度，堅定反對六輕，最終1991年使台塑放棄。

38年過去，當初2、30歲的反六輕青年如今都已是白髮蒼蒼的長者，游錫堃也卸下立法委員職務，回到宜蘭過上退休生活，今天恰逢噶瑪蘭周刊創刊38周年，邀請當時的成員，包含陳金德、現任監察委員田秋堇、行政院前副院長林錫耀等人到羅東金門餐廳聚餐。

游錫堃表示，噶瑪蘭周刊除了反六輕，也推動反對蘇澳火力發電廠運動，可謂台灣環保運動的先驅者；當時陳金德才25歲、宜蘭前縣長劉守成35歲，游自己也只有38歲，一群宜蘭年輕人用公民運動打消了威權體制的政策，守護青山綠水的生態環境，是一段熱血澎湃的年代。